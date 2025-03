El presidente nacional de Asaja niega que sean contrarios al lobo: «Convivencia sí, orden también»

Leonoticias León Miércoles, 26 de marzo 2025, 13:49 Comenta Compartir

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha defendido este miércoles en León, donde ha presidido una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que seguirán luchando para que la vuelta a la legalidad de la caza del lobo al norte del río Duero se extienda a todo el país.

«Ahora es fácil decir que los lobos, si faltan o sobran; llevamos muchos años trabajando. Lo que no entendemos es la sinrazón todavía de la ministra de Transición Ecológica que está diciendo lo que está diciendo cuando 26 países han dicho una cosa y nosotros siempre dando la nota. No estamos en contra de ello. Estamos a favor de los ganaderos. Convivencia, sí, pero orden también», remarcó.

Barato también ha lamentado que «siempre el sector agrario es moneda de cambio; es lo que no debemos de aceptar». El presidente nacional de Asaja se refirió al contexto actual internacional y la posibilidad de que «se puede producir una incongruencia muy grande», con la aplicación de aranceles tanto a lo que se produce como a los que se necesita para producir.

«Me estoy refiriendo al fertilizante ruso y la pregunta es ¿por qué al fertilizante sí y por qué al gas ruso no? Creemos que los eurodiputados españoles y los eurodiputados de Europa tienen que defender al sector agrario de otra forma, no aceptando esta regla del juego», manifestó.

Además, reclamó «políticas adecuadas» y aludió a la imposición de aranceles por Estados Unidos. «Oiga, si quieren ustedes entrar en la guerra, entren, pero en una guerra de verdad. Pongan ustedes aranceles a Tesla, a Google, a las tecnológicas, pero, hombre, dejen en paz el vino, dejen en paz el cerdo, dejen en paz... porque han copiado la lista de los aranceles de la guerra, aquella guerra en la que tampoco tuvimos nada que ver, que era la guerra de Boeing y Airbus», subrayó.

También aludió a la Política Agraria Común para reclamar «una política agrícola con presupuesto, sin enredos, a la que hay que quitarle todo lo que estorba y lo que estorba es mucho». «Hemos perdido unos años ahí, con mucho verde, mucho ecologista falso y lo que falta es producir y lo que hace falta es crear empleo y lo que hace falta es lo que sabemos hacer con normalidad», añadió arropado por los responsables provinciales y por el dirigente autonómico, Donaciano Dujo, después de elogiar el modelo de organización y funcionamiento de Asaja León

Políticas hidráulicas

«La verdadera vertebración de España vendría por el agua, por las obras hidráulicas». Es otra de las aseveraciones hechas por hoy Barato, quien apuntó que las iniciativas en esa materia deberían ser «sin banderas de los partidos políticos». «Hay que hacer obras hidráulicas, hay que hacer envases, me da igual, grandes o pequeños; no solamente pantanos, hace falta recargar anguíferos, hace falta coger el agua que va al mar y darle la vuelta. Si le diéramos la vuelta, no más que al 60 por ciento, a lo mejor tendríamos 40 o 50.000 hectáreas más de cítricos. Cogemos Málaga y le damos la vuelta para atrás, para Antequera, y podríamos tener otras 40 o 50.000 hectáreas de riego de olivar», explicó.

Respecto al Plan Plan Hidrológico Nacional, comentó que «no se conoce. En Castilla y León llegamos a un acuerdo y luego en Madrid se lo pasaron por el forro de las narices». «Falta de verdad esa vertebración de obras hidráulicas. Y nosotros hasta ahora lo hemos hecho a niveles regionales, pero para el Ministerio de Transición Ecológica parece que nosotros no existimos cuando somos los que, no gastamos, utilizamos el 80 por ciento del agua.

Barato puso a León como ejemplo de modernización de regadíos. «Sin agua no va a haber futuro en muchas zonas y León lo está haciendo francamente bien. No sé si un poco lento o no, pero desde luego está haciendo bien esa reestructuración de los nuevos regadíos, de modernizar». El problema, matizó, «es que el futuro se puede ver de otra forma si los costes de producción siguen subiendo de la misma forma que llevamos en estos últimos tiempos».

Por su parte, Dujo aludió entre otras cuestiones al cereal y a la preocupación específica en Castilla y León, «donde el precio está cada vez más bajo y los costes de producción son cada vez más altos» y donde se ha pasado de sembrar dos millones de hectáreas a menos de millón y medio. «Si no es rentable el sector, los agricultores no podemos sembrar el cereal, es la base de la alimentación de nuestra ganadería y por lo tanto dejaremos de ser el granero de España. Urge que la Unión Europea defienda este sector y para ello urge que el estado español también se ponga las pilas y se ponga de nuestro lado defendiendo esta parte y cambiando los secanos por regadío», argumentó y también puso a la provincia de León como ejemplo en la materia. «Necesitamos mucho más regadío y necesitamos mucho mejor el que tenemos para asegurar producción, asegurar incorporación de jóvenes y asegurar economía en el medio rural», añadió.

