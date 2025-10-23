Más de 1,4 millones para avanzar en las obras de concentración parcelaria de Benavides-Quintanilla del Valle La actuación se encuentra ejecutada al 50%, según señala la Junta

La Junta de Castilla y León avanza en las obras de infraestructura rural de la zona de concentración parcelaria de Benavides-Quintanilla del Valle, una actuación que cuenta con una inversión superior a los 1,4 millones de euros y que se encuentra ya ejecutada al 50 por ciento.

Los trabajos permitirán dotar a la zona de una red moderna de caminos rurales de casi 60 kilómetros, diseñada para mejorar la competitividad y accesibilidad de las explotaciones agrarias que se asientan sobre una superficie de 1.540 hectáreas y que pertenecen a 736 propietarios.

El director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, visitó hoy los trabajos que se desarrollan en este municipio leonés, donde comprobó el avance de las obras cuya finalización está prevista para el primer semestre del próximo año y que contribuyen a aumentar la eficiencia y la rentabilidad de las explotaciones.

El proyecto contempla la construcción de una red de caminos adecuados al tránsito de vehículos agrícolas y de acceso a las distintas fincas. Para la evacuación de las aguas pluviales se ejecutan caños y badenes sobre arroyos menores.

Asimismo, se están construyendo seis entronques hormigonados con las carreteras de la red local y autonómica, acompañados de la correspondiente señalización para mejorar la seguridad vial. La actuación se completa con medidas de restauración ambiental y la revegetación de áreas afectadas con el objetivo de minimizar el impacto de las obras sobre el entorno.

46 millones en León

Esta intervención forma parte del plan de infraestructuras rurales que impulsa la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia de León, donde actualmente existen diferentes proyectos que suponen una inversión global de 46 millones de euros.

Entre ellas destacan las obras de Noceda-Quintana de Fuseros (Fase II), Páramo Bajo Secano y Santa Colomba de Somoza (Fase II), junto con los proyectos en redacción de las zonas de Almanza II y Grajal-Escobar-Sahagún.Además, recientemente se han finalizado las obras de las zonas de Los Oteros y Castropodame.

Todas ellas forman parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico en materia de infraestructura rural, que contemplan la ejecución en 150.000 hectáreas durante la presente legislatura en toda Castilla y León.

Junto a ello, las actuaciones que la Consejería desarrolla en materia de concentración parcelaria alcanzan las 340.000 hectáreas en la Comunidad. En concreto, en el caso de la provincia de León suman 101.200 hectáreas en diferentes fases del proceso.

