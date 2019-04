Una fiesta de la belleza en la que aprender a cuidarse de la mano de Martínez Quindós Clase de maquilllaje desarrollada en el evento. El Centro Médico Martínez Quindós cumple 5 años en la capital leonesa y para celebrarlo han organizado un evento en el Restaurante Koi para disfrutar de sus productos, tratamientos, charlas y un asesoramiento completo N. BRANDÓN Miércoles, 3 abril 2019, 18:16

El Centro Médico Martínez Quindós está de celebración. Y es que ya van 5 años cuidando a los leoneses en su centro de medicina y estética. Para compartir este aniversario con toda la sociedad leonesa han organizado hasta este jueves una beauty party en el Restaurante Koi

De la mano de Pure Skincare, marca colaboradora de la clínica y que distribuye sus principales productos como Perricone o Medik8, este evento pretende dar una visión global de las ideas sobre las que se fundamenta Martínez Quindós. Tal y como explica Gisela Moscardani, algunas actividades son «charlas cada hora de la mano de Raquel González, directora de Pure Skincare, sobre rejuvenecimiento, problemas de piel… y también contamos un maquilador Cristóbal para realizar y asesora sobre makeup 'no makeup' (maquillaje que no se percibe)».

Además, se puede disfrutar de cabinas con tratamientos relajantes y enseñar los beneficios de la aromaterapia y asesorar sobre problemas de piel. Con entrada libre y gratuita, el coste por tratamiento es de 15 euros que serán donados íntegramente a Asprona.

Algunas de las acitividades que se llevan a cabo en el Koi.

Quien decida acercarse, puede encontrar asesoramiento sin compromiso sobre cualquier tratamiento o producto, pero, sobre todo, una guía sobre cómo cuidarse por dentro para se refleje en la belleza externa, base de la filosofía del Doctor Martínez Quindós.

«Nosotros nos enfocamos al cuidado al completo, desde dentro hacia fuera. Medicina, medicina general, medicina estética, y tenemos también estética convencional. Lo fundamental es cuidar a la persona. Creemos que la unión de todo es lo que te hace tener belleza», explica Bárbara Fernández. Una idea que refuerza Gisela Moscardani: «la piel es un órgano que hay que cuidar. No es solamente algo que nos recubre. Toda nuestra vida influye».

Esta fiesta de la belleza ha contado con una madrina de excepción, la periodista de moda Clara Corel, que ha querido arropar a la clínica en la celebración de estos 5 años que han organizado de la mano de Pure Skincare. «En especial Perricone me ha devuelto esa salud porque trata la piel de una manera médica. En mi mundo de televisión y de moda, aunque vayas muy bien vestido si de repente llevas una cara que no es el reflejo del alma, no tiene ningún sentido», ha explicado Clara Corel.

Con muchas ganas de devolver a los leoneses el apoyo mostrado en estos 5 años de trayectoria, el Centro Médico Martínez Quindós acerca a través de este evento el mundo de la belleza y el bienestar y resaltar así la importancia de cuidar lo que vemos, pero también lo que no vemos.