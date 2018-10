Prisión para un hombre por intentar matar a su mujer a martillazos en Valencia Vista aérea de Almàssera, la localidad donde han ocurrido los hechos. Según fuentes policiales, de las entrevistas al agresor y a la víctima no se aprecia que hubiera habido una disputa previa JUAN ANTONIO MARRAHÍ Valencia Miércoles, 31 octubre 2018, 17:03

Una mujer de 58 años resultó herida el lunes en la localidad valenciana de Almàssera después de que su marido, un hombre de 60, le propinara presuntamente varios martillazos en la cabeza. La víctima sufrió lesiones sangrantes, pero no llegó a perder la consciencia y se encuentra fuera de peligro, como han confirmado fuentes municipales.

La agresión se produjo el lunes, cuando la mujer se encontraba en el cuarto de baño y el hombre llegó por detrás con el martillo y empezó a golpearla varias veces. La mujer pidió auxilio y unas vecinas la ayudaron. En pocos minutos, agentes de la Policía Local del municipio se presentaron en la casa, ayudaron a la víctima y arrestaron al sospechoso, que fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

«Dios mío, ¿qué he hecho?, ¿qué me ha pasado?», manifestó el sospechoso en el momento de su detención. Según fuentes policiales, de las entrevistas al agresor y a la víctima no se aprecia que se hubiera producido una disputa previa. La mujer ratificó que había sido algo completamente sorpresivo e inesperado. Además, hasta ahora no constaban antecedentes de violencia de género en el seno de la pareja.

Al parecer, el hombre estaba siendo atendido por unos posibles problemas psiquiátricos y ahora la investigación judicial deberá aclarar si la agresión responde a un deterioro mental o a una voluntad real por parte del detenido de hacer daño a su esposa. La víctima fue atendida en un centro de salud y, posteriormente, en el Hospital Clínico de Valencia. El sospechoso ha ingresado en prisión provisional tras ser entregado a los juzgados de Moncada.