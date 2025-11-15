leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos

El joven resbaló y se golpeó la cabeza contra el suelo al intentar separar a ambos bandos que se habían enzarzado en la reyerta

J. M. L.

Guadalajara

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

La localidad de El Casar, en Guadalajara, vive un fin de semana de luto después de la muerte de uno de sus vecinos, un joven de 22 años, durante una pelea entre dos grupos de jóvenes.

El suceso ocurrió en la noche del viernes en una céntrica calle de esta localidad de 13.600 habitantes. El joven tuvo la mala fortuna de resbalar y golpearse la cabeza al caer al suelo cuando trataba de separar a los participantes de la reyerta. Los equipos sanitarios desplazados hasta el lugar -un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico- nada pudieron hacer por salvar su vida. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El joven fallecido era muy conocido en El Casar ya que era entrenador del equipo de juveniles de fútbol sala de este pueblo cuyo ayuntamiento difundió este sábado un comunicado expresando que el municipio está << roto de dolor >> por esta muerte. También la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha emitió un comunicado de condolencia por lo sucedido.

Vecinos de este pueblo llevan tiempo quejándose en las redes sociales de la falta de efectivos de seguridad en la localidad. A este respecto, el alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, del PP, declaró que << es lógico que los vecinos entiendan que los efectivos de los cuerpos y seguridad del Estado nunca sean suficientes pero la dotación del cuartel está prácticamente al cien por cien y pronto incorporaremos dos policías locales más >>.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un comensal en un restaurante de León
  2. 2 Los bomberos retiran el techo de una terraza ante el riesgo de desprendimiento en el centro de León
  3. 3 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido
  4. 4 Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada
  5. 5 Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada
  6. 6 La Cabalgaza de Papá Noel ya tiene fecha en León
  7. 7 Diez nuevos bomberos para el parque de León
  8. 8 Los ponferradinos se lanzan a los supermercados en busca de agua: «Llevo tres garrafas y tengo otras dos en casa»
  9. 9 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  10. 10 Media vida con diabetes: «Somos calculadoras humanas y cada vez que comes algo lo tienes que pensar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos

Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos