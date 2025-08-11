leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Llamas de Cabrera y Santalavilla en prealerta de evacuación
Imagen del hotel en el que se refugiaron los turistas franceses.

Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero

Los turistas huyeron en sentido contrario hasta refugiarse en un hotel

J.M.L.

Toledo

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:52

Un grupo de turistas franceses que el pasado fin de semana atravesaba la provincia de Toledo de viaje por España no olvidará su estancia en el pais después de haber sido tiroteados por una banda de policías falsos. Los hechos ocurrieron en la intersección de la autopista radial R-4 y la autopista de peaje AP-36 a la altura de Dosbarrios (Toledo).

Un vehículo se colocó a su altura y dio el alto a los turistas. Los falsos policías -dos hombres jóvenes con el rostro oculto- les pidieron la documentación al mismo tiempo que les exigieron el pago inmediato de una cantidad de dinero en metálico para poder continuar con su viaje. Los turistas, que no llevaban encima tal cantidad de dinero, sospecharon de los supuestos policías y emprendieron la huida en sentido contrario durante varios kilómetros por la autovía A-4, lo que hizo pensar a muchos conductores que se trataba de un vehículo kamikaze.

Durante su huida llegaron a ser tiroteados por los delincuentes y una bala llegó a romper la luna trasera del coche hasta alojarse en el asiento del copiloto sin que causara heridas a los ocupantes. Finalmente consiguieron llegar al hotel-restaurante Los Arcos, en Dosbarrios, situado junto a la A-4, donde avisaron a las fuerzas de seguridad. A los pocos minutos se personaron en el hostal media decena de vehículos de la Guardia Civil, cuerpo que ha abierto una investigación para dar con los dos falsos policías.

El vehículo utilizado por los delincuentes fue localizado por los agentes cerca de Dosbarrios con las placas de matrículas cambiadas.

