Pasamontañas y algunas armas que utilizaban para echar a los okupas. Policía Nacional

Cinco detenidos en Toledo por echar violentamente a unos okupas

Uno es el encargado de cobrar el alquiler que, junto a la dueña del piso, contrató a un grupo de hombres para el desalojo

J. M. L.

Toledo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:33

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a cinco personas por el violento desalojo de unos okupas que no querían marcharse de la habitación de un piso que habían alquilado. Uno de los arrestados es el encargado de cobrar los alquileres que, junto a la dueña del piso, que está siendo investigada, habían ideado un plan para echar a la fuerza a tres inquilinos morosos que llevaban varios meses sin pagar el alquiler.

Ambos contrataron a cuatro hombres bastante corpulentos para que los desalojaran. Así lo hicieron a las 7:30 de la mañana del pasado 13 de julio. Ese día accedieron encapuchados a la vivienda con una llave que les dejó la propietaria y sacaron a los okupas por la fuerza utilizando armas de defensa extensibles.

El desalojo fue tan rápido que no pudieron recoger sus pertenencias. Además, los amenazaron para que no contasen lo sucedido y después cambiaron la cerradura del piso entregando una copia de la llave nueva al resto de inquilinos que sí pagaba el alquiler. Los okupas presentaron más tarde una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación. Los agentes averiguaron que la vivienda de la que habían sido expulsados los denunciantes estaba alquilada por habitaciones y actualmente contaba con nueve inquilinos.

En cuanto a la dueña de este piso de tres habitaciones, reside habitualmente fuera de España y encargaba el cobro del alquiler a su expareja sentimental. A los cinco detenidos se les imputan los delitos de allanamiento de morada y coacciones y a los cuatro asaltantes, además, un delito de lesiones. La dueña deberá responder por los mismos delitos ante la autoridad judicial.

