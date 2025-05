Minerva vota entre tradición y avance: «A la cofradía le queda poco tiempo»

Rubén Fariñas León Viernes, 9 de mayo 2025, 08:19 Comenta Compartir

Un único punto del día que puede acabar con una tradición de más de 400 años y dar un soplo de vida y aire fresco a una de las centenarias de la Semana Santa de León.

La Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz tiene este domingo, 11 de mayo, en el Museo Diocesano y de la Semana Santa una consulta a sus 2.100 hermanos: ¿Quieren que las mujeres tengan derecho a llevar capilla en sus actos procesionales?

A ella tendrán que dar respuesta desde las 11 de la mañana. En concreto se trata de la posibilidad de iniciar un cambio en el artículo 16 de los estatutos de la penitencial, que hasta ahora relega el papel de la mujer al de manola, a pesar de tener el mismo pago de cuota que sus hermanos varones.

Están llamados a decidir el futuro de Minerva todos los hermanos y hermanas a partir de los 16 años y al corriente de pago. Previamente habrá una breve explicación del abad y, posteriormente, se podrá votar en dos mesas hasta las 13:00 horas.

Las papeletas contendrán dos únicas opciones: 'sí' a la inclusión de mujeres o 'no' a esta modificación. Una vez cerrada la votación, se hará un recuento público y se comunicará el resultado. Solo serán tenido sen cuanto los votos presenciales.

Debate entre las propias mujeres

La iniciativa fue llevada a una junta general por Gonzalo Márquez en 2018. Entre las partidarias a la modificación de estatutos está Carmen de Celis, manola de la Amargura, al igual que su madre, paso que puja su padre.

Con 27 años tiene claro que «una de las ilusiones de mi vida» sería tener el hombro bajo el trono. «Me gustaría salir de túnica de Minerva. Ya que pago, me gustaría tener los mismos derechos que un hombre».

Esta manola recuerda que Minerva es la única cofradía en el que las mujeres pagan y no pueden salir con túnica. «El Dulce -Jesús- o la Redención se lo pueden permitir; tienen suficiente gente y no las tienen pagando», explica. Una situación diferente a la de la cofradía de San Martín «sin cuentas bollantes» y en el que hace falta la puja de las mujeres, recuerda ante la disolución de la banda o no haber podido sacar a la Amargura en un Santo Entierro en 2017.

Sobre la decisión de abrir este debate, cree que la junta «se ha visto obligada» por necesidad, aunque gran parte de ellos «quieren mantener la situación tal y como está». Una situación que ve «insostenible» porque a la cofradía «le queda poco tiempo»: la media de edad es alta, salvo el Lignum Crucis, San Juan y la Salud, y si no se toman medidas «me temo que mis hijos no podrán pujar».

«Me hice hermana con unas condiciones»

En el lado contrario está Natalia, que votaría en contra aunque no acudirá al acto de este domingo por falta de tiempo. «Cuando me hice hermana de Minerva sabía las condiciones. Hay otras cofradías que tienen cabida para mujeres si queremos ir de túnica», sentencia, mientras reniega de este cambio.

Ella entiende que se vote, pero no lo ve necesario en una época en la que hay cofradías exclusivas de hombres y de mujeres. «Se aceptan hermanas en Minerva con unas condiciones y no entiendo por qué hay que cambiar».

A sus 40 años, lleva décadas saliendo como manola del Lignum Crucis, donde sus hijos van con la cruz y su marido puja. Y aunque no esté de acuerdo con el cambio, espera que la gente acuda a la votación.

«Pienso que va a salir en contra. Al igual que mucha gente ha fomentado el cambio, la mayoría son mujeres y Minerva tiene muchos más hombres», analiza con razón porque en la cofradía el 90% de los hermanos son varones. Eso sí, ella seguirá como manola «pase lo que pase».