El 'influencer' de la Semana Santa de León: «Es un error no creerse que es de las mejores de España»

A pesar de su juventud, cuenta con una amplia experiencia para pisar con fuerza en un terreno no siempre agradecido con aquellos que apuestan por su difusión. Víctor Astorga Pablos empezó hace diez años con una página en Instagram que poco a poco ha ido nutriendo. Sin embargo, ha sido desde el pasado año cuando la cuenta 'Al brazo y al hombro' ha empezado a crecer y tener vídeos virales que la han convertido en todo un referente de la Semana Santa leonesa.

El reto ahora es vender más y mejor una pasión que poco tiene que envidiar de la que se vive en otras latitudes. Para ello apostará por contenido de más calidad -si cabe- y sacar de la red esta plataforma como ya hizo con el concierto de bandas. Así, poco a poco, este 'influencer' de la Semana Santa de León seguirá cumpliendo su objetivo de llevarla al resto del mundo.

¿Cómo surge la página 'Al brazo y al hombro'?

La cuenta nace a través del programa de radio de 'Al brazo y al hombro', que empezamos con Radio Universitara, y la primera publicación es de hace diez años, en diciembre de 2015.

¿Con qué sentido?

Lo que busca la cuenta, la empiezo a gestionar para ello, es dar la visión que se merece la Semana Santa de León. Creo que de la forma que se trabaja no es la correcta y desde mi cuenta busco llevarla al resto de España y del mundo, mucha gente me comenta y sigue de latinoamérica, llevarla a más rincones.

¿Y ese nombre por qué?

Es una de las expresiones que más nos llenan al corazón a los papones de León. Es el momento que vas a ponerte el paso al hombro y todo buen papón o papona siempre se le encoge el corazón con esas palabras.

¿Hacia qué público y con qué sentido está dirigida la cuenta?

La cuenta está dirigida a la Semana Santa de León, pero con las publicaciones con bandas y marchas de bandas y agrupaciones pudimos contactar con Alejandro Blanco, compositor de muchas de ellas, y la Victoria que tiene fuerza en Andalucia. Tengo vídeos de la Exaltación o el Prendimiento de León que gente de Andalucía alucina; con la Divina Gracia, gente de latinoamérica me comentaba en inglés. Me sorprendió mucho y es lo que me llena: que la Semana Santa de León se conozca fuera de León; y ese es el objetivo.

¿Cuándo se convirtió Víctor en papón de la Semana Santa?

Desde que nazco mi padre me hace de Redención y del Dulce Nombre. Luego, con 18 años, me pasé a la Agrupación Musical durante tres años y también en la Bienaventuranza cuando surge. Lo he vivido desde siempre.

¿Adónde pretendes llevar con esta página?

El fondo de mi página es transformar la visión de la Semana Santa, no enrocarte en lo obsoleto, siempre lo mismo; resaltar lo bueno que tenemos, que es todo, y en todas las cofradías hay cosas muy buenas. Hay que estar unidos y todos a uno, sin rivalidad.

¿Sigue siendo un hobbie o ya te lo tomas como algo profesional?

A raíz del concierto empiezo a crecer mucho y ahora me lo tomo como algo que me lleva mucho tiempo, crece de un año para otro. Llevo dando mucha caña diez años, buscando el mejor contenido, y ahora lo dedico de manera más profesional. Ahora le echo bastantes horas, siete horas puedo estar entre contestar mensajes porque me gusta ser cercano con la gente que me responde y lo cercano posible. Hay mucha desinformación de muchos actos y mi canal de difusión es el más grande de la Semana Santa de León y eso dice mucho de la poca información de los actos.

¿En cuántos seguidores has crecido en el último año y ahora en Cuaresma?

Tengo 13.900 seguidores y en el canal de difusión 1.700, que es gente que ya está ahí. Y el 'boom' viene del año pasado por los vídeos que crecen de visualizaciones, que lo comparte gente de muchas partes de España. Instagram, TikTok es donde el vídeo de la Exaltación se viraliza: en TikTok tuvo unas 76.000 reproducciones; el promocional, 142.000 visualizaciones. En Instagram tengo más alcance.

¿Qué te motiva a seguir?

El 'feedback' de la gente, la gratitud, con eso no busco nada más. Tengo mi trabajo -funcionario de la Administración-, no necesito vivir de eso, y esto está muy reducido en todo el año. Tengo miles de mensajes.

¿Cuáles son los próximos retos que te planteas?

Los retos son seguir creciendo. Este año intentar grabar todo lo que pueda dentro de mis límites e intentar consolidarme como cuenta referente en león. Y de cara al concierto, ha sido un orgullo enorme, hacer algo tan grande, y nunca se había juntado seis bandas tan grandes. Esto nace y mi círculo me vacilaba, tenía esa ilusión de poder juntar a todas las bandas; sé el esfuerzo que hacen y lo que supone, como excomponente, hay que organizarlo y contar con las bandas. Estaba todo vendido desde varias semanas antes.

¿Cuáles son tus momentos favoritos de la Semana Santa de León?

Mis días favoritos son el Sábado de Pasión, el Viernes de Dolores que todo empieza, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo; también el Jueves Santo es un día que me gusta porque se disfruta de mañana y tarde. Es muy especial cuando el Domingo de Ramos se reza antes de salir y te mandan cubrir -para la Procesión de Nuestro Señor Jesús de la Redención-.

¿De qué cofradías eres hermano?

Del Sacramentado pudo el Cautivo; la Divina Gracia de la Redención; y de la Dolorosa del Dulce Nombre. Aunque este año, por salud, no podré salir.

Y por Genarín, ¿también te preguntan desde fuera de León?

Por suerte no me preguntan. Es algo que debería no darse tanta publicidad. Ha salido como un acto dentro de la Semana Santa y se debería anular por completo como acto de Semana Santa por parte de la Junta Mayor. Es una fiesta, pero no se debe asociar, no beneficia.

¿Te consideras ya un influencer de la Semana Santa leonesa? ¿Qué te dice la gente que sabe quién está detrás?

Ni me molesta ni me agrada ese término. Es verdad que es la cuenta que más seguidores tiene de León, también la que más tiempo lleva y que más ha crecido. Si se quiere tildar, no seré yo quien diga que no. 40.000 visitas por vídeo habla por sí solo.

Al principio eran todo risas, ahora ven que crece y haces un concierto y se alegran, se suben al carro y esta cuenta es para todos. Incredulidad y ahora sorpresa, pero no saben las horas que le echo, me he tirado muchas horas y dinero. Esto no es solo grabar, también es material, llegar a los mejores medios para tener mejor contenido.

¿Cómo venderías mejor la Semana Santa de León?

Si me encuentro a alguien que no conozca León, le diría que entrara a la cuenta de 'Al brazo y al hombro'. La Semana Santa de León nunca la hemos sabido vender ni darle el valor que tenemos. La ciudad tiene mucho que ofrecer y nunca se ha dado el derecho de posicionarse como una de las mejores de España, no nos lo creemos y ese es un error. No nos hemos creído que tengamos buena Semana Santa. Y a nivel musical de las mejores ciudades de largo, tenemos mucha calidad y no somos conscientes.