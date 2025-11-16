leonoticias - Noticias de León y provincia

Una imagen de la procesión de la cofradía.

Histórico relevo en la Agonía: Nonia García dejará de ser abadesa

La cofradía tiene en marcha un proyecto «de gran relevancia» para la ciudad que comunicará en los próximos meses

León

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:18

El próximo domingo 23 de noviembre, festividad de Cristo Rey, la Cofradía de la Agonía de Nuestro Señor celebrará un acto muy especial para su historia reciente: la toma de posesión de su nueva abadesa.

La Eucaristía solemne tendrá lugar en la iglesia de Santa Marina la Real a las 12:00 horas, presidida por el consiliario de la penitencial.

Durante la ceremonia se llevará a cabo el relevo entre la actual abadesa, Nonia García Rodríguez, y quien asume desde ese día la responsabilidad de guiar a la Cofradía, Alba González González.

Asimismo, se celebrará la toma de posesión de los nuevos seises, que se incorporan a la junta de gobierno reafirmando el compromiso y la renovación constante de la hermandad.

Este acto marca un hito importante dentro de la vida de la Cofradía, que continúa avanzando «con ilusión» en su camino y que, además, se encuentra inmersa en la preparación de un nuevo proyecto «de gran relevancia para la ciudad de León», del cual se darán a conocer más detalles en los próximos meses.

Desde la Cofradía de la Agonía de Nuestro Señor invitan a todos los hermanos, cofrades, instituciones y a la sociedad leonesa en general a acompañarles en este día de celebración y oración compartida.

