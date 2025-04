Las cuatro bandas independientes que marcan el paso a las cofradías

Borja Pérez Martes, 8 de abril 2025, 08:20 Comenta Compartir

Una nueva Semana Santa está lista para emerger en las calles de León y, con su llegada, aparecen también algunos elementos indispensables que son el fiel reflejo de la época con más pasión del año. Apenas pueden contarse ya los días para que el aroma a incienso se entremezcle con los primeros acordes de las diferentes bandas y agrupaciones de la ciudad. Porque la música, en los últimos años, viene adquiriendo un peso cada vez mayor en las procesiones. El retumbar de los tambores junto al emblemático sonido de las cornetas se ha ido fundiendo con los pasos a lo largo de los años hasta crear una armonía ineludible.

Gran parte de la importancia que ha alcanzado el aspecto musical en las marchas penitenciales se debe a la labor de las bandas a lo largo del año para relucir sus mejores marchas en Semana Santa. Algunas están respaldadas por cofradías y otras, las que se dan a conocer en este artículo, se mantienen al margen de la estructura tradicional de las Hermandades. El estreno de la Banda de Música Reino de León supondrá la irrupción del cuarto grupo independiente de la ciudad, junto a las ya conocidas Banda de Nuestra Señora del Carmen de San Martín, Banda de Nuestra Señora de la Soledad y Banda del Santísimo Cristo de la Victoria.

Este hábito de crear asociaciones autosuficientes, que comenzó en la década de los noventa a pesar de las múltiples dificultades que pusieron -y en muchos casos siguen poniendo a día de hoy- las cofradías, se ha ido alargando en el tiempo hasta conseguir que estas cuatro formaciones sean capaces de sustentarse por sí mismas.

Banda de música «Reino de León»

La Banda de Música «Reino de León» se prepara para su estreno en la Semana Santa leonesa Leonoticias

Con la ilusión y la consciencia de quien se enfrenta a un reto tan ilusionante como complicado, la Banda de Música «Reino de León» afronta en este 2025 su primera Semana Santa recorriendo las calles leonesas.

«Una banda creada por y para los músicos». Así es como la define Daniel de las Cuevas, director musical y fundador junto a Diego Fernández. En 2022, ambos decidieron tomar el arriesgado camino de crear una asociación independiente, sin ningún organismo que la soporte, como así se mantiene hoy en día.

Desde un inicio, han conseguido crear una estructura de banda de música en la que contienen todo tipo de instrumentos, entre los que se encuentra también la percusión clásica. A esto hay que sumarle la reciente incorporación de las cornetas para aportar el toque tan habitual de la Semana Santa.

A nivel musical, destaca la presencia de Nicolás Turienzo, compositor leonés de marchas a nivel nacional que pertenece a la banda y, de hecho, es el autor principal de un «arreglo» de La Saeta que hará sonar Reino de León en su estreno en la capital.

Unas cincuenta personas llevarán por bandera el nombre de la nueva banda a través de las calles de León hasta en dos días diferentes. Acompañando a la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena, con la que Daniel reconoce estar «muy agradecido por la oportunidad», Reino de León tendrá la oportunidad de darse a conocer el Lunes Santo y el Jueves Santo. Además, debutarán también en Zamora, donde serán partícipes del Santo Entierro en Viernes Santo.

El director leonés expresa a Leonoticias que «es difícil entrar en una Semana Santa como la de León» por la complejidad de «hacerse un hueco entre las cofradías» y también «por la uniformidad». Sobre esto último, se muestra sincero y confiesa que «lo que debe primar en una banda es la música».

A pesar de las dificultades, no deja de agradecer «la acogida que ha tenido la banda en León» y las buenas críticas que ha recibido durante los diferentes actos en los que ha venido participando a lo largo de la Cuaresma. Ansiosos por poder salir ya a las calles y con el ojo puesto en las previsiones meteorológicas, Reino de León afronta la recta final antes de dar un gran paso en su breve trayectoria.

Banda de Cornetas y Tambores «Nuestra Señora del Carmen de San Martín»

La Banda de Nuestra Señora del Carmen de San Martín, durante una procesión Leonoticias

Si alguien es capaz de llevar la Semana Santa al estilo más puro y clásico de la misma, apelando a las marchas originarias como base principal del respeto litúrgico, es la Banda de Cornetas y Tambores «Nuestra Señora del Carmen de San Martín». Siguiendo el antiguo modelo de una banda leonesa como la de San Cayetano, luchan por mantener cada uno de los detalles que han convertido las procesiones en uno de los momentos más esperados del año.

Emergieron en el año 2022 al amparo de la Iglesia de San Martín, después de los duros años de pandemia que supusieron un periodo de cambios en las hermandades y en las bandas. De la mano de la Parroquia de San Martín y sin depender tampoco de ninguna cofradía, nacieron con el propósito de defender lo tradicional ante la progresiva evolución de la Semana Santa.

El mal sabor de boca del pasado año, cuando las condiciones climáticas los privaron de sacar a relucir su repertorio musical en una de las dos procesiones que tenían en su agenda, ha servido como incentivo para afrontar una nueva Semana Santa en la que contarán con alrededor de 30 participantes tras un año repleto de dificultades.

De la misma forma que Reino de León, también acompañarán a la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena en Lunes Santo y Jueves Santo. Además, visitarán Sahagún el Viernes Santo junto con Benavente, localidad en la que también participarán en Martes Santo.

En general, el «camino de la banda no está siendo fácil», como reconoce a Leonoticias su director, Jorge Pérez. Confiesa que «es muy duro integrarse y encontrar su sitio en la Semana Santa leonesa», aunque no logra explicar «por qué no encajan». En su búsqueda de un razonamiento, apela a la uniformidad como principal problema, pues ellos apuestan por la vestimenta más tradicional de las bandas musicales y, quizás, eso no casa en una Semana Santa donde las túnicas y los capillos se mantienen a la orden del día.

«Lo importante es el decoro y nosotros mostramos detalles impecables», afirma el director, al tiempo que aprovecha para reivindicar la necesidad de que todos los elementos dentro de una procesión mantengan su estilo y seriedad, algo que se viene perdiendo en los últimos años.

Con un cierto tono de desilusión ante las piedras que la banda se han encontrado por el camino, Jorge admite que «las cofradías no han sabido corresponder el esfuerzo que ha hecho la banda en muchos momentos», aunque, mirando hacia el futuro con optimismo, confían en la mayor aceptación de su estilo.

Banda de Cornetas y Tambores «Nuestra Señora de la Soledad»

La Banda «Nuestra Señora de la Soledad» afronta los últimos ensayos antes de la Semana Santa Leonoticias

La Banda de Cornetas y Tambores «Nuestra Señora de la Soledad» afronta su noveno año desde que se fundara en el mes de abril de 2016. Con un crecimiento sostenido, dando continuidad a su proyecto inicial, afrontan esta Semana Santa con cerca de 70 participantes, una cifra similar al pasado año.

Volverá a ser la banda más escuchada de las independientes por las calles de León, pues participará, como viene siendo habitual, hasta en cinco procesiones a lo largo de la semana. Junto a la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena, desfilarán el Lunes Santo y el Jueves Santo. También lo harán el Martes Santo con el Santo Cristo del Perdón y el jueves, además de su travesía nocturna, lucirán sus marchas desde el amanecer acompañando al Santo Cristo de las Bienaventuranzas. Tras su estreno el Viernes Santo en el Entierro de Astorga, regresarán a la capital para cerrar su participación el Sábado Santo con el Santo Cristo del Desenclavo.

En el aspecto musical, defienden también la corneta y el tambor como base principal de la banda frente a la irrupción de las agrupaciones musicales en los últimos años. Como principal novedad, estrenarán una marcha propia, llamada «Años de soledad» y compuesta por el director Alejandro del Amo.

Más allá de lo puramente melódico, la banda se ha desarrollado desde sus inicios con una máxima implicación benéfica, dando importancia a los múltiples actos que se realizan a lo largo del año para ayudar a los sectores más desfavorecidos y realizando una gran labor social.

Su director, Jorge Llamazares, aunque también reconoce a Leonoticias el paso por épocas difíciles como fue la pandemia, admite que «el compañerismo de los participantes» ha llevado a que la Banda pueda vestir, un año más, sus mejores galas para hacer retumbar sus marchas por las calles de León.

Banda de Cornetas y Tambores «Santísimo Cristo de la Victoria»

La Banda «Santísimo Cristo de la Victoria» se prepara para una intensa Semana Santa. Leonoticias

Con más de tres décadas a sus espaldas luciendo su propio estilo de marchas procesionales en la Semana Santa, la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Victoria volverá un año más a recorrer las calles leonesas.

Como es habitual, acompañarán a la Hermandad del Sacramentado el Sábado de Pasión, una tradición que va ligada a ellos desde su fundación. Será su única aparición en la capital leonesa antes de zarpar rumbo a Andalucía, donde realizarán la mayor parte de sus actuaciones ante la dificultad de encajar en una Semana Santa de León, como reconoce su director Santiago Rojo a Leonoticias.

Aunque admite que «ha habido algunos brotes verdes en la relación con las cofradías» durante los últimos años y que no renuncian a sus orígenes, también deja claro que «no tienen intención de quitarle el sitio a nadie». Mientras tanto, siguen expandiéndose fuera de las fronteras leonesas y este año participarán en procesiones de Sevilla, Cádiz y Huelva.

Con 135 miembros comprometidos, una cifra ampliamente superior a los 115 que cuantificaban el pasado año, seguirán celebrando su trigésimo aniversario con la recuperación de algunas marchas creadas para intentar recordar sus inicios.

Para los menos conocedores de esta banda a nivel musical, se trata de un conglomerado de instrumentos que mantiene como base la corneta y el tambor. De la mano del director Luis Longoria, con quien han compartido varias sesiones en las últimas semanas, la Victoria sigue dando pasos en su idea de profesionalizarse año tras año.

La banda, cuyo director define como un grupo que «tiene un color especial», utilizando el símil con la tradicional canción sevillana, aguarda ya una nueva Semana Santa en la que volverá a hacer gala de sus mejores marchas para mantener su crecimiento social, instrumental y musical de los últimos años.

