'La vida, bajo nieve, es un carnaval' en La Robla

Irene de Celis La Robla Domingo, 2 de marzo 2025, 22:06

Con paraguas o sin ellos, los participantes del desfile de La Robla no abandonaron sus puestos y salieron a disfrutar del Carnaval. Pequeños y mayores tomaron las calles del pueblo para vivir una tarde de carnaval única y que será recordada mucho tiempo en La Robla. Sus trajes, su originalidad y, sobretodo, sus ganas de pasarlo bien no pudieron con la nevada que empezó poco antes del inicio del desfile y que no han dejado indiferentes a ninguno de los presentes.

A las 18:00 salió el desfile para recorrer las diferentes calles del pueblo desprendiendo mucha ilusión y ganas de fiesta. Todos los grupos estuvieron animando a los vecinos de La Robla, algunas escenas tan divertidas como 'la cocina de la abuela', el circo o un grupo de médicos y pacientes hicieron reír a todos los que esperaban bajo la nieve.

Al terminar, todos los presentes han podido entrar en calor gracias a un rico chocolate que ha ayudado a retomar fuerzas para el entierro de la sardina.

Desfile de carnaval en La Robla Irene de Celis

Participar en La Robla tiene premio asegurado, además de la cantidad recibida por los ganadores del desfile donde se ha tenido en cuenta tanto la originalidad como la diferenciación y animación durante el desfile, todos los participantes han sido bonificados con 5 euros por participar.

Carnaval para los más pequeños

Los protagonistas del lunes 3 de marzo en La Robla serán los más pequeños de cada casa. Con sus trajes más divertidos y entrañables, saldrán a desfilar ante la mirada de sus vecinos en un desfile que comenzará a las 17:00 horas. Para terminar, la diversión continuará con la animación infantil que tendrá lugar en el pabellón municipal.