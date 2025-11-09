Ven a Mansilla de las Mulas, estamos de feria Mansilla de las Mulas se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del año: la Feria de San Martín 2025, que llenará las calles de la villa de ambiente festivo, gastronomía y tradición hasta el 11 de noviembre

Leonoticias Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:53 Compartir

Durante estos días, los visitantes podrán disfrutar de una completa programación que combina cultura, deporte, gastronomía y actividades multisectoriales, consolidando a Mansilla como un referente de las ferias otoñales de la provincia de León.

Cartel Jornadas del Bacalao en Mansilla de las Mulas

Las celebraciones arrancarán con las Sextas Jornadas Gastronómicas del Bacalao, que se desarrollarán en varios restaurantes del municipio: Alberguería del Camino, El Gallo, El Hórreo, La Curiosa y La Taberna de Gelo, donde se podrán degustar menús especiales con el bacalao como protagonista, y que recomiendan reservar para probar este típico plato Mansillés, cocinado de múltiples formas y que siempre deja un muy buen sabor a quienes lo prueban.

Cartel feria San Martín, Mansilla de las Mulas

Hoy domingo, será el turno del Campeonato de Mastín Español, organizado por la Sociedad Canina Leonesa en la Plaza del Grano, seguido de la representación teatral La España vacilada, a cargo del grupo Mejor ConArte, dentro del programa Circuitos Escénicos de Castilla y León.

El punto culminante llegará el martes 11 de noviembre, día grande de la Feria Multisectorial de San Martín, con la tradicional carpa de productos en la Explanada de la Fragua, la exposición de maquinaria agrícola en la Avenida Constitución y una degustación popular de bacalao a las 19:00 horas. La inauguración oficial de la feria será a las 12:15 horas.

Ampliar Feria Multisectorial Feria San Martín

Organizada por el Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, con la colaboración de la Diputación de León, la Junta de Castilla y León, SOCALE y el programa Circuitos Escénicos, esta feria combina la tradición de la feria local, con una variada oferta de ocio, gastronomía y comercio.

El ayuntamiento de Mansilla de las Mulas invita así a todos los vecinos y visitantes que quieran disfrutar de unos días de fiesta, sabor en honor a San Martín, patrón de la villa.