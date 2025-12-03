leonoticias - Noticias de León y provincia

El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el presidente de FELE, Juan María Vallejo Fernández Eurocaja Rural

Unión de fuerzas entre Eurocaja Rural y Fele

El presidente de la entidad financiera y el presidente de FELE suscribieron un convenio de colaboración orientado a fomentar las actividades que desarrolla la patronal leonesa con sus empresas y autónomos asociados

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:20

Eurocaja Rural y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la promoción y el fomento de actividades derivadas de las acciones profesionales que desarrolla FELE con sus empresas y autónomos asociados.

El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el presidente de FELE, Juan María Vallejo Fernández, suscribieron este acuerdo en la sede de la patronal leonesa. Tras la firma del acuerdo, ambos responsables resaltaron su satisfacción por aunar esfuerzos que favorezcan la economía leonesa y la dinamización del territorio

Se trata del tercer acuerdo que suscriben ambas instituciones desde su primer convenio en 2023, lo que corrobora las estrechas y cercanas relaciones que mantienen y el compromiso e implicación de la entidad financiera con el tejido productivo de la provincia de León.

Eurocaja Rural

Eurocaja Rural inició, en septiembre de 2022 su andadura en la provincia de León, con la apertura de su oficina en la capital leonesa ubicada en la Plaza de la Inmaculada, y con la inauguración de sendas oficinas en Ponferrada y La Bañeza. Posteriormente, le siguieron Valencia de Don Juan, Cacabelos, Bembibre y Cubillos del Sil, además de San Andrés del Rabanedo, Carrizo y Villaquilambre.

Eurocaja Rural supera las 50 oficinas en Castilla y León y las 500 en todo el ámbito de actuación donde opera (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía), su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales y cuenta con más de 500.000 clientes y 100.000 socios.

Fele

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) es la organización empresarial representativa de la provincia de León. Agrupa a más de 70 asociaciones sectoriales que representan a miles de empresas leonesas y forma parte de CEOE, CEPYME y CEOE Castilla y León. Es la organización que defiende los intereses del tejido empresarial leonés y ejerce su papel como interlocutor social ante administraciones públicas e instituciones.

