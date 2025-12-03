El tradicional Belén de Lorenzana, una visita imprescindible estas Navidades

Leticia Domínguez Lorenzana Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:19 Compartir

En la localidad leonesa de Lorenzana ya se puede disfrutar de su tradicional Belén. Gracias a la colaboración altruista de varios de sus vecinos, estas navidades Lorenzana cuenta con un atractivo turístico lleno de arte. Será este próximo viernes 5 de diciembre, a las 18:30 horas, cuando se abrirán las puertas del Belén, situado en la ermita de la localidad.

Este tradicional Belén se remonta al año 1976, y que pese a un parón de más de una década, en el año 2015 Lorenzana recuperó su tradición. Este escenario cuenta con figuras de barro que aún se conservan de los primeros años de exposición y otras, tanto estáticas como en movimiento, que se encargan a empresas tradicionales especializadas en artesanía.

Ampliar Belén tradicional de Lorenzana Irene de Celis

Horario de visita

Todo aquel que quiera disfrutar del Belén tradicional de Lorenzana estará abierto al público en horario de lunes a sábado del 22 de Diciembre al 5 de Enero de 17:30 h a 20:30 h. Los domingos y festivos del 6 de Diciembre al 6 de Enero, el turno de mañana de 12:00 h a 14:00 h y tarde de 17:30 h a 20:30 h. Adicionalmente, los sábados 13 y 20 de diciembre el Belén estará abierto de 17:30 h a 20:30 h. Las visitas grupales se harán de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00 h mediante cita previa llamando a las dependencias municipales en el número 987 57 70 83.

