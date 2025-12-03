leonoticias - Noticias de León y provincia

Telenauto presenta en exclusiva su nuevo Volkswagen T- Roc
Publirreportaje

El concesionario ha presentado la nueva novedad de su marca Volkswagen, el nuevo modelo T-Roc que llega cargado de tecnología y un diseño renovado

Leticia Domínguez

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:20

El pasado jueves 27 de noviembre, Telenauto presentó en sus instalaciones la última gran novedad de la marca Volkswagen: el nuevo T- Roc.«T-Roc aporta a Volkswagen una mayor disponibilidad en cuanto a la posibilidad de estar con él en cualquier parte gracias a su etiqueta cero y la posibilidad de circular por cualquier zona de bajas emisiones» ha detallado Javier González, Director de Ventas de Telenauto, en exclusiva a Leonoticias.

Este nuevo modelo es un crossover que une rendimiento y confort con un estilo urbano a la vez que polivalente. Según González, «tiene un diseño mucho más deportivo y por dentro viene mucho más equipado. Están todos los avances tecnológicos dentro de este nuevo T- Roc».

Entre sus principales novedades destaca la comodidad en las plazas traseras: «Es 12 centímetros más largo que el anterior modelo, con lo cual, las partes traseras son mucho más confortables», explica González. Por su parte, la tecnología integrada, siempre orientada a la seguridad en la conducción, es otro de sus puntos fuertes: «La tecnología que tenemos en el nuevo Volkswagen T- Roc nos va facilitar la vida. Puedes hablar con el coche y ser capaces de hacer cualquier tipo de tarea sin tener que apartar la vista de la carretera».

Desde el concesionario recuerdan que tienen a disposición del consumidor múltiples formas de pago. «Facilitamos todas las formas de pago posibles para que se pueda disfrutar de las características del coche, incluso hacer pruebas de conducción» señala el Director de Ventas a este medio. Telenauto es el concesionario oficial de Audi, Volkswagen y Skoda y se puede encontrar en León (Carr. de León – Astorga KM 4,5 de Trobajo del Camino), en Ponferrada (C. Burdeos, 4) y en Astorga (Carr. de León – Astorga KM 43 de San Justo de la Vega).

