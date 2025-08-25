leonoticias - Noticias de León y provincia

Ascensores Astura cuenta con casi dos décadas de experiencia en el sector Ascensores Astura
Nadie quedó atrapado en los ascensores Astura durante el apagón: el secreto está en su sistema de rescate automático

El sistema de rescate automático de esta empresa leonesa evitó que miles de personas se quedaran atrapadas durante el apagón en sus ascensores

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:34

El pasado 28 de abril España vivió un apagón que dejó a toda la Península Ibérica sin luz. Los bomberos de León realizaron decenas de rescates en ascensores. Sin embargo, ese día no todas las personas que estaban en un ascensor se quedaron encerradas. ¿Por qué? Porque los ascensores de la compañía Ascensores Astura, que están repartidos por gran parte de la provincia y ciudad de León, cuentan con un sistema de rescate automático que permite que, aunque se vaya la luz, el ascensor baje a planta y se abra la puerta.

Ascensores Astura es una compañía referente en la instalación de ascensores y elevadores con sistema de rescate automático en edificios y todo tipo de viviendas en León. Con más de 17 años de experiencia, están comprometidos con la seguridad y la calidad de sus ascensores, teniendo la fiabilidad, la seguridad y el confort como los pilares fundamentales de la compañía.

Sistema de rescate automático

Sin lugar a dudas, uno de los comentarios más recurrentes entre la población tras el día del apagón tiene como protagonista a un ascensor: ¿Te imaginas que te quedas encerrado en un ascensor?

«A nosotros no nos afectó por tener en todos nuestros ascensores el sistema de rescate automático. Los instalamos de serie. Cuando se va la luz, el ascensor baja a la siguiente planta y abre puertas. El día del apagón no se quedó nadie encerrado en nuestros ascensores» afirma Francisco, ingeniero de Ascensores Astura. «Desde hace diez años, todos los ascensores que hemos instalado, o que hemos modernizado, tienen este sistema» detalla.

Interior de un ascensor de Astura Ascensores Astura

Si alguna comunidad de vecinos quiere modernizar su ascensor, puede contar con este sistema. Si lo que desean es añadir un sistema de seguridad como el sistema de rescate automático en su ascensor, desde Ascensores Astura aseguran que es un proceso sencillo y que solamente añade seguridad.

Instalación

Tener un ascensor aumenta la comodidad del día a día. Mejora la calidad de vida, aumenta el valor de la vivienda y la hace mucho más accesible. La instalación de un ascensor es muy sencilla. Los profesionales de Ascensores Astura realizarán un estudio de viabilidad técnica en el que estudiarán todos los espacios del edificio con el fin de proponer distintas alternativas para una correcta instalación. A continuación, realizarán una oferta que recoja los aspectos constructivos, de tráfico, consumo y normativa.

Ascensor Astura en un edificio Ascensores Astura

Además, Ascensores Astura se caracteriza por explicar con todo detalle las opciones disponibles y encargarse de gestionar los permisos para su instalación así como la documentación necesaria para la obtención de licencias. Así, desde la compañía ponen a disposición del cliente un completo equipo de trabajo que ejecutará la instalación desde todos los ámbitos.

