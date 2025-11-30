La Octava Feria Agroalimentaria de Sariegos abrió sus puertas con una gran afluencia de público

Leonoticias León Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:40 Compartir

Productores, vecinos y visitantes dieron el pistoletazo de salida a una jornada dedicada por completo al sabor, la tradición y el impulso del sector agroalimentario local. El corte del cinta de la inauguración fue realizado por los ganadores del concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria, junto con el Alcalde de Sariegos Presidente de la Diputación de León y demás autoridades.

Expositores Feria

El recinto ferial acogió una amplia representación de productores y artesanos de Sariegos y de distintos puntos de la provincia, quienes exhibieron y pusieron a la venta una variada selección de artículos: quesos artesanos de diferentes variedades, embutidos y carnes curadas de la zona, mieles naturales, panadería y repostería tradicional, vinos y licores, frutas y hortalizas de proximidad, además de productos ecológicos y elaboraciones gourmet que mostraron la calidad y diversidad de la tierra leonesa.

Ampliar Banda Música Municipal de Sariegos

Los asistentes pudieron no solo comprar, sino también degustar muchas de estas propuestas gracias a las muestras ofrecidas por los propios productores, que aprovechan la cita para dar a conocer su trabajo y fortalecer la relación directa con el consumidor. El ambiente animado, amenizado por la banda de música municipal, que invita a recorrer los distintos puestos con calma, conversar con los expositores y descubrir nuevos sabores hechos en León. También pudieron ver el Belén hecho de figuras de Ganchillo, que es una verdadera obra de arte y dedicación.

Belén de Ganchillo de Sariegos

La feria ofreció una programación especial pensada para todos los públicos

A partir de las dos de la tarde tuvo lugar una degustación gratuita de alubias IGP de La Bañeza, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía leonesa. Los asistentes pudieron saborear este plato tradicional elaborado especialmente para la ocasión.

La tarde arrancó con diversas animaciones musicales, que llenaron de ritmo y buen ambiente todo el recinto, animando a los visitantes a seguir disfrutando de la feria.

A las seis y media dio comienzo el esperado «Concurso de Cortadores de Jamón», en el que profesionales mostraron su precisión y técnica. Tras la competición se ofreció una degustación popular para todos los asistentes.

Y ya casi al final de la jornada, a las siete de la tarde, se celebró la entrega del premio al Concurso de Carteles, reconociendo el talento creativo de los niños del colegio, este año la ganadora ha sido Valeria Álvarez Manceñido de 6º , el segundo Chloe Muñoz García de 5º y el tercer puesto para Hugo Tejerina Maestre de 6º.

Ampliar Ganadores Concurso de carteles Sariegos

La feria permaneció abierta hasta las 20:00 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes muchas horas para recorrer los puestos, descubrir nuevos sabores y disfrutar de las actividades programadas.

La Feria Agroalimentaria de Sariegos continúa creciendo año tras año, y esta octava edición vuelve a confirmar su papel como escaparate de la calidad, el esfuerzo y la tradición de los productores leoneses.

