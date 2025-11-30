leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración feria a cargo de los ganadores del concurso de carteles
Inauguración feria a cargo de los ganadores del concurso de carteles
Publirreportaje

La Octava Feria Agroalimentaria de Sariegos abrió sus puertas con una gran afluencia de público

La Octava Feria Agroalimentaria de Sariegos se consolida como escaparate de los Productos de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:40

Productores, vecinos y visitantes dieron el pistoletazo de salida a una jornada dedicada por completo al sabor, la tradición y el impulso del sector agroalimentario local. El corte del cinta de la inauguración fue realizado por los ganadores del concurso para elegir el cartel anunciador de la Feria, junto con el Alcalde de Sariegos Presidente de la Diputación de León y demás autoridades.

Expositores Feria
Imagen principal - Expositores Feria
Imagen secundaria 1 - Expositores Feria
Imagen secundaria 2 - Expositores Feria

El recinto ferial acogió una amplia representación de productores y artesanos de Sariegos y de distintos puntos de la provincia, quienes exhibieron y pusieron a la venta una variada selección de artículos: quesos artesanos de diferentes variedades, embutidos y carnes curadas de la zona, mieles naturales, panadería y repostería tradicional, vinos y licores, frutas y hortalizas de proximidad, además de productos ecológicos y elaboraciones gourmet que mostraron la calidad y diversidad de la tierra leonesa.

Banda Música Municipal de Sariegos

Los asistentes pudieron no solo comprar, sino también degustar muchas de estas propuestas gracias a las muestras ofrecidas por los propios productores, que aprovechan la cita para dar a conocer su trabajo y fortalecer la relación directa con el consumidor. El ambiente animado, amenizado por la banda de música municipal, que invita a recorrer los distintos puestos con calma, conversar con los expositores y descubrir nuevos sabores hechos en León. También pudieron ver el Belén hecho de figuras de Ganchillo, que es una verdadera obra de arte y dedicación.

Belén de Ganchillo de Sariegos
Imagen principal - Belén de Ganchillo de Sariegos
Imagen secundaria 1 - Belén de Ganchillo de Sariegos
Imagen secundaria 2 - Belén de Ganchillo de Sariegos

La feria ofreció una programación especial pensada para todos los públicos

A partir de las dos de la tarde tuvo lugar una degustación gratuita de alubias IGP de La Bañeza, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía leonesa. Los asistentes pudieron saborear este plato tradicional elaborado especialmente para la ocasión.

La tarde arrancó con diversas animaciones musicales, que llenaron de ritmo y buen ambiente todo el recinto, animando a los visitantes a seguir disfrutando de la feria.

A las seis y media dio comienzo el esperado «Concurso de Cortadores de Jamón», en el que profesionales mostraron su precisión y técnica. Tras la competición se ofreció una degustación popular para todos los asistentes.

Y ya casi al final de la jornada, a las siete de la tarde, se celebró la entrega del premio al Concurso de Carteles, reconociendo el talento creativo de los niños del colegio, este año la ganadora ha sido Valeria Álvarez Manceñido de 6º , el segundo Chloe Muñoz García de 5º y el tercer puesto para Hugo Tejerina Maestre de 6º.

Ganadores Concurso de carteles Sariegos

La feria permaneció abierta hasta las 20:00 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes muchas horas para recorrer los puestos, descubrir nuevos sabores y disfrutar de las actividades programadas.

La Feria Agroalimentaria de Sariegos continúa creciendo año tras año, y esta octava edición vuelve a confirmar su papel como escaparate de la calidad, el esfuerzo y la tradición de los productores leoneses.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  2. 2 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  3. 3 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  4. 4 El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León
  5. 5 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados
  6. 6 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso
  7. 7 Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida
  8. 8 La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal
  9. 9 Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León
  10. 10 «Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Octava Feria Agroalimentaria de Sariegos abrió sus puertas con una gran afluencia de público