Nuevo establecimiento de Agustín Risueño Alejandro Cuervo
Publirreportaje

Manjar ibérico en La Dehesa de A Cuchillo

Agustín Risueño ha inaugurado La Dehesa de A Cuchillo situado en la céntrica calle Sierra Pambley

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:27

La Dehesa de A Cuchillo marida vino y jamón a la perfección. Agustín Risueño ha hecho realidad su último proyecto que abrió sus puertas, en la céntrica calle Sierra Pambley número 5, el pasado día 1 de octubre.

Esta apertura marca un nuevo hito en la trayectoria del cortador salmantino, consolidando su apuesta por la alta calidad y una experiencia diferente en torno al producto ibérico.

El establecimiento es mucho más que una tienda gourmet; se concibe como un verdadero punto de encuentro para los apasionados de la gastronomía.

La filosofía de «La Dehesa de A Cuchillo» se centra en fusionar la tradición de la dehesa con la maestría en el corte, ofreciendo la «auténtica esencia» del ibérico, el vino y los productos de la tierra leonesa.

Agustín Risueño, con su prestigio nacional, traslada su pasión por el jamón y la buena gastronomía junto al «arte del corte a cuchillo» a este espacio donde cada loncha se sirve al momento, garantizando la máxima frescura y sabor.

La Dehesa de A Cuchillo
Imagen principal - La Dehesa de A Cuchillo
Imagen secundaria 1 - La Dehesa de A Cuchillo
Imagen secundaria 2 - La Dehesa de A Cuchillo

Nuevo experiencia sensorial

El local está diseñado para vivir una experiencia sensorial nueva, con propuestas que incluyen maridajes, catas guiadas y degustaciones, permitiendo a los clientes compartir y disfrutar de este arte tan especial. Esta nueva dirección en Sierra Pambley amplía la familia «A Cuchillo», reafirmando la visión de Risueño de acercar la excelencia del ibérico a todos, con la calidad como bandera.

Una nueva oportunidad de degustar productos de calidad, tratados con mucho mimo y acompañarlos de una buena bebida.

