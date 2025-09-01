leonoticias - Noticias de León y provincia

Aires Flamencos en Valencia de Don Juan. LN
Flamenco, color y alegría en la Feria Rociera de Valencia de Don Juan

Valencia de Don Juan volvió a vibrar este fin de semana con los aires flamencos que llenaron de música, color y tradición las calles coyantinas durante la Feria Rociera y el II Encierro Campero

LEONOTICIAS

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:31

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, contó con una gran respuesta de público, que disfrutó intensamente de una jornada repleta de actividades. El Encierro Campero, con un novillo y una vaca de la ganadería Taurovemar, congregó a numerosos aficionados a los encierros de campo y a amantes de la cultura taurina, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario estival.

Encierro campero. LN

La romería recorrió las calles de la localidad, acompañada por el Coro Rociero Principado de Asturias, llenando la ciudad de alegría y sentimiento andaluz. La misa rociera cantada, el vermut flamenco con Puro Corte en el Jardín de los Patos, así como la multitudinaria paellada y el animado tardeo con Agüita Sala, fueron solo algunos de los momentos más destacados de la jornada. La tarde continuó con un Concurso de Sevillanas y concluyó con una bocadillada popular a precios populares que puso el broche final a un día inolvidable.

Jinete y toro emoción en el encierro.
Jinete y toro emoción en el encierro. LN

Desde el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan se quiere agradecer a todos los vecinos, visitantes y participantes que han hecho posible este éxito, disfrutando juntos de una jornada que, sin duda, ha vuelto a demostrar la hospitalidad y la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos.

Con esta cita, la localidad pone fin a su agenda estival y se prepara ya para sus esperadas Fiestas Patronales, que pondrán el colofón al verano coyantino.

