El comercio local brilla en la Feria del Stock

Durante tres días, el Jardín de los Patos acogió la versión de verano de esta cita comercial que, una vez más, congregó a una multitud de visitantes en busca de ofertas, descuentos y auténticas gangas. Una docena de comercios coyantinos participaron en esta feria organizada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en colaboración con Asemco, ofreciendo productos de calidad a precios inmejorables.

Las firmas participantes —entre ellas Modas Sport, Barrientos Mobiliario CB, Cocoshoes, Calzados Melquiades, Mi Ángel Moda, Modas Stylo, Carmen Agüero, Zapatería Bea 12, Muñoz Moda y Zapatos, S&M, Bambú y Albert Import— se mostraron muy satisfechas por la gran afluencia de público y quisieron agradecer la confianza de vecinos y visitantes, que respaldan año tras año esta iniciativa que dinamiza el comercio local.

La feria, que se celebró del viernes 29 al domingo 31 de agosto, combinó las compras con una variada programación de ocio y actividades familiares, como pintacaras, tatuajes, globoflexia y talleres infantiles, además de la representación teatral «Bella y Bestia son» a cargo del Grupo de Teatro de Valderas y la tradicional cita con el baile Nuestros Mayores Bailan.

Con un ambiente inmejorable, la Feria del Stock se consolida como un evento imprescindible en el calendario coyantino, capaz de unir comercio, cultura y entretenimiento en un mismo espacio.