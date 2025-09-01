leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feria del stock. Ayto Valencia de Don Juan
Publirreportaje

El comercio local brilla en la Feria del Stock

Valencia de Don Juan despidió el mes de agosto con un fin de semana cargado de actividad, en el que la Feria del Stock volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos.

LEONOTICIAS

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:09

Durante tres días, el Jardín de los Patos acogió la versión de verano de esta cita comercial que, una vez más, congregó a una multitud de visitantes en busca de ofertas, descuentos y auténticas gangas. Una docena de comercios coyantinos participaron en esta feria organizada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en colaboración con Asemco, ofreciendo productos de calidad a precios inmejorables.

Las firmas participantes —entre ellas Modas Sport, Barrientos Mobiliario CB, Cocoshoes, Calzados Melquiades, Mi Ángel Moda, Modas Stylo, Carmen Agüero, Zapatería Bea 12, Muñoz Moda y Zapatos, S&M, Bambú y Albert Import— se mostraron muy satisfechas por la gran afluencia de público y quisieron agradecer la confianza de vecinos y visitantes, que respaldan año tras año esta iniciativa que dinamiza el comercio local.

La feria, que se celebró del viernes 29 al domingo 31 de agosto, combinó las compras con una variada programación de ocio y actividades familiares, como pintacaras, tatuajes, globoflexia y talleres infantiles, además de la representación teatral «Bella y Bestia son» a cargo del Grupo de Teatro de Valderas y la tradicional cita con el baile Nuestros Mayores Bailan.

Con un ambiente inmejorable, la Feria del Stock se consolida como un evento imprescindible en el calendario coyantino, capaz de unir comercio, cultura y entretenimiento en un mismo espacio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  2. 2 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  3. 3 Un choque en la AP-66 en León se salda con dos heridos
  4. 4 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»
  5. 5 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap
  6. 6 De Ponferrada a Miami, el salto internacional de la DJ berciana Jennifer Cach
  7. 7 Más homicidios y menos violaciones en León durante la primera mitad de 2025
  8. 8 León enfrenta su mayor desastre: 114.000 hectáreas consumidas por incendios en tres semanas
  9. 9 Se inician las comparecencias de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo
  10. 10 Las noticias imprescindibles del domingo 31 de agosto en León

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El comercio local brilla en la Feria del Stock

El comercio local brilla en la Feria del Stock