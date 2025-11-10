leonoticias - Noticias de León y provincia

La doctora Carmen Remo, directora médica de Clínica Remo
La doctora Carmen Remo, directora médica de Clínica Remo
Clínica Remo, referente en medicina estética con su tratamiento exclusivo Skin 360º

Entre las doce mejores clínicas de medicina estética de España, su tratamiento de desarrollo propio la sitúa como referente en el sector

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:16

Clínica Remo no es solo un centro líder en medicina estética en León, sino que también lo es de España. Considerada una de las doce mejores clínicas médico-estéticas del país, cada vez más leoneses y pacientes de toda la geografía española confían su piel a la doctora Carmen Remo y su equipo. «Siempre estamos buscando la naturalidad de los tratamientos», comenta la doctora Remo a este medio. Más allá de tratamientos con neuromoduladores, ácido hialurónico, inductores de colágeno o láser de CO2, la gran mayoría de sus pacientes acuden por su tratamiento exclusivo Skin 360º.

Skin 360º, tratamiento exclusivo en España

Skin 360º, tratamiento exclusivo de Clínica Remo, es un protocolo facial well-aging de desarrollo propio, basado tanto en la evidencia científica como en la experiencia de sus casi dos décadas en medicina estética. «Comenzamos con un cuidadoso diagnóstico que va más allá de los signos visibles. Utilizamos imágenes 3D y ecografías cutáneas que nos permiten comprender y objetivar el proceso de envejecimiento», detalla la Doctora Carmen Remo. A partir de este diagnóstico, se realiza el protocolo personalizado para cada paciente: «Diseñamos un plan de tratamiento personalizado 360° a largo plazo que abarca áreas como la pérdida de estructura, hidratación de la piel o líneas de expresión», afirma.

Antes y después del tratamiento Skin 360º efectuado en un paciente
Antes y después del tratamiento Skin 360º efectuado en un paciente Clínica Remo

Este exclusivo tratamiento utiliza aparatología de última generación y técnicas como neuromoduladores, micropunciones para depositar en las capas profundas de la piel desde ácido hialurónico, aminoácidos o complejos antioxidantes, hasta el uso de láser de CO2, luz pulsada de alta intensidad o láser Q-Switch.

Aparatología de Clínica Remo Clínica Remo

Clínica Remo está ubicada en la calle Renueva nº 10, en el centro de la capital leonesa y cuenta con el número de registro sanitario 24-24C-0028.

