Las claves para tener éxito en una oposición de maestro o secundaria

Cada año, miles de estudiantes se ponen a prueba en una oposición de educación —ya sea de maestro o secundaria— con el fin de obtener aquello por lo que llevan tantos meses preparándose: una plaza en el sistema educativo público. Muchas veces, el éxito pasa por cómo y quién prepara a los que serán los maestros y profesores de las nuevas generaciones.

La importancia de una buena preparación

Silvia Núñez Abella, directora y gerente de la Academia Abella, lo tiene claro: «Una buena preparación es clave y eso empieza por el trabajo diario». Con más de una década de trayectoria, su centro está especializado en la preparación de opositores para las comunidades de Castilla y León y Asturias, en las especialidades de infantil, primaria y en secundaria en lengua y literatura, geografía e historia, biología y geología, inglés y economía. Además, utilizan una plataforma de aprendizaje virtual que permite una integración total en el proceso formativo, accesible desde cualquier dispositivo «Nuestros métodos han demostrado ser eficaces, con resultados comprobados y un alto nivel de satisfacción entre nuestros participantes, 90 % de aprobados en la Castilla y León 2023» afirma Silvia Núñez desde la Academia Abella.

Situada en calle El Sabinar nº2, bajo, la academia se caracteriza por los grupos reducidos en sus clases para asegurar una buena preparación del opositor: «Para nosotros tener grupos pequeños es muy importante. Al ser menos alumnos puedes tener un mayor control de lo que hacen», detalla la directora del centro. Según afirma, esto permite a los preparadores seguir de forma personalizada la evolución de cada opositor, adaptando los contenidos y el ritmo a sus necesidades.

Pero si hay una clave que es indiscutible para tener éxito en una oposición de maestro o secundaria ese es el trabajo del día a día. «No hay atajos. Es fundamental estudiar a diario. En nuestra academia, el profesor marca lo que tienen que hacer pero el trabajo diario lo tiene que hacer el alumno», recalca Núñez Abella.

Implicación docente

«En la Academia Abella no son un número más», asegura la responsable de la academia Abella. El modelo se basa en la cercanía entre preparador y alumno, algo que —insiste— se consigue gracias al tamaño limitado de los grupos y al compromiso del equipo docente. «Queremos que la gente venga y trabaje. Estamos muy implicados con los alumnos». Además, realizan simulacros de temas de temario propio del centro, elaborado por cada preparador, supuestos prácticos así como la realización de su propia programación y unidades didácticas.

En el caso de las oposiciones al cuerpo de maestros, los aspirantes trabajan cada semana un ejercicio práctico centrado en una temática concreta, adaptado a las convocatorias de Castilla y León y Asturias. Estos se corrigen individualmente, lo que permite al final del curso disponer de una colección de supuestos resueltos que resultan clave para afrontar con garantías el examen.

En el caso de Secundaria, la dinámica es similar. El alumnado resuelve diversos supuestos prácticos a lo largo del curso, orientados a su especialidad y corregidos de forma personalizada durante las sesiones. Esta metodología permite al opositor consolidar conocimientos aplicados y enfrentarse con seguridad al apartado práctico de la oposición.

A ello se suman los simulacros de examen que se realizan de forma periódica, con el objetivo de replicar las condiciones reales del proceso selectivo. Estos ensayos permiten detectar puntos débiles, mejorar la gestión del tiempo y reforzar la confianza del candidato. Tras cada ejercicio, el equipo docente ofrece un análisis detallado y orientación específica para seguir mejorando.

