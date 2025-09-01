leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de un aula escolar Leonoticias
Claves para prepararse con éxito para la vuelta al cole

La vuelta al cole suele ir acompañada de nervios de padres e hijos y muchos preparativos

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:52

Un nuevo curso comienza para los escolares leoneses y, con ello, un sinfín de preparativos previos. Tanto buscar libros, mochilas y materiales escolares como preparar a los pequeños — y no tan pequeños—se vuelve en cada septiembre, la principal tarea de las familias leonesas.

Una vez escogidos los mejores materiales y accesorios para un nuevo año, siempre intentando compaginarlo con la economía familiar, llega el momento de preparar el comienzo de un nuevo curso escolar.

Consejos para el inicio del curso escolar

Según los expertos es importante prepararse a conciencia, tanto padres como hijos, para el inicio del cole. A continuación, os damos una serie de consejos que, desde el punto de vista profesional, pueden ayudar a prepararse con éxito para la vuelta al cole:

- Días antes de comenzar el cole, comienza a introducir horarios similares a los de la vuelta a la rutina. De este modo, a los pequeños de la casa les será más fácil madrugar para ir al cole.

- Define el espacio de trabajo en casa. El espacio de trabajo en el que estudien o realicen los deberes debe estar bien preparado. Un lugar limpio y ordenado hará más fácil que los pequeños puedan realizar sus tareas sin distracciones.

- Establecer con los pequeños las metas y expectativas del nuevo curso. Es importante no añadir presión y animarles a esforzarse al máximo.

- Buena comunicación. Mantener una buena comunicación para que tengan confianza para hablar del cole en casa sin ningún problema y los posibles problemas que puedan ocurrir durante el curso.

- Acudir a los profesionales de la educación siempre que sea necesario.

Un nuevo curso escolar siempre es sinónimo de nuevos aprendizajes y oportunidades para descubrir nuevos conocimientos y amistades

