Castle Food llena de diversión Valencia de Don Juan

Valencia de Don Juan continúa con su amplia oferta de actividades y eventos durante toda la época estival. Este fin de semana ha sido el turno de Castle Food, una fiesta donde la música y el buen ambiente acompañan a una gran variedad de food trucks que ofrecen ricos sabores y combinaciones que no dejan indiferente a ninguno de los paladares que las prueban.

Con el majestuoso Castillo de fondo, Valencia de Don Juan dio el pistoletazo de salida el viernes por la tarde. Junto a la apertura de la zona gastronómica también tuvo lugar el espectáculo 'El gran Show' y el concierto de 5 notas. Incluso con las altas temperaturas que está viviendo la provincia en estos días, los coyantinos no duraron, tanto sábado como domingo, en disfrutar del vermú en un ambiente acompañado por la mejor música.

Ampliar Castle Food en Valencia de Don Juan Ayto Valencia de Don Juan

La actuación infantil del Mago Flehk, las noches del Castillo con Lion's Black Roars y el concierto de Los Atributos completaron un fin de semana muy divertido en Valencia de Don Juan.

Esta quinta edición de Castle Food ha vuelto a ser todo un éxito dando paso a la Feria de artesanía que tendrá lugar los días 16 y 17 de agosto.

