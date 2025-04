Casado & Alegre son los mejores expertos en obtener la Ley de Segunda Oportunidad

Leonoticias León Miércoles, 30 de abril 2025, 08:39 Compartir

Jose Luis Alegre Fernández, abogado y codirector de Casado & Alegre Asesores-Abogados, experto en materia concursal, ha conseguido la exoneración del pasivo insatisfecho (perdón de deudas) a través del mecanismo de la ley de segunda oportunidad a cientos de familias no solo de León sino también en otras provincias por un importe que supera ya más de 10 millones de euros.

Este despacho, fundado por Camilo Casado (economista y titulado mercantil) y José Luis Alegre, es experto en devolver sonrisas a aquellos que logran saldar sus deudas. Por ejemplo, solo en la provincia de León han conseguido el perdón de deudas para una señora de 82 años que arrastraba deudas por los avales del negocio de sus hijos por más de 2 millones de euros. Pero a mayores también estaban afectadas sus nueras por 1,7 millones y 1,6 millones en los juzgados de Ponferrada.

También han logrado que un juzgado de A Coruña, cierre la empresa un autónomo que tenía de telefonía e informática y paralelamente a él se le exonerase de la deuda avalada de dicha mercantil y conseguir el perdón de AEAT y S.S en la cuantía máxima establecida con la ley de septiembre de 2022

En esta entrevista, el D. Jose Luis Alegre señala quién tiene derecho a acogerse a esta ley de segunda oportunidad, cuáles son los requisitos y la forma en la que ayudan a los ciudadanos a salir del bache y comenzar una nueva vida sin deudas.

¿Qué es exactamente la Ley de Segunda Oportunidad y a quién beneficia?

Es el perdón de las deudas para aquellos que, aunque hayan querido cumplir con el pago de su deudas, no han podido. Es una gran desconocida entre otras cosas porque nació con una modificación de la ley concursal de 2015 y con mucha burocracia. Eso se ha remediado con la modificación de septiembre de 2022 siendo ahora mucho más ágil y con menores costes.

Con el perdón de las deudas se rehabilita a una persona que está condenada a no tener vida civil y vivir en la economía sumergida. No se trata de no pagar deudas que son a veces imposible de pagar, se trata de rehabilitar al deudor insolvente que no tiene otra manera de salir adelante y que no podría pagar la deuda aunque viviera 101 años como en algunos casos.

Amparada en la legislación europea y anglosajona debe darse prevalencia a la vida digna a la que todos tenemos derecho, incluso por encima del derecho del acreedor a cobrar.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para poder acogerse a ella?

Debes ser una persona física, un deudor de buena fe. No tienen acceso a la segunda oportunidad quienes incurran en una serie de excepciones y prohibiciones que ha establecido el legislador, como por ejemplo, haber cometido determinados delitos económicos, que el concurso sea declarado culpable o haber engañado a los acreedores para que te concedieran crédito.

¿Cuál ha sido el caso que más le ha impactado de los que ha llevado?

Por las características de los casos que llevamos, vemos muchas situaciones verdaderamente límites como por ejemplo familia sobre-endeudada por tener un hijo a cargo con una enfermedad rara, con unos elevados costes que asumieron con préstamos consumo y tarjetas revolving. Dichos préstamos son, en su mayoría, con intereses usurarios o abusivos que hicieron que entrasen en insolvencia. El esfuerzo que hacemos en nuestro despacho es jurídico y extrajurídico destinado a acompañar a los deudores en todo el proceso y resolver sus miedos ante este proceso concursal ante el juzgado.

Otros casos que me han llenado de satisfacción ha sido ayudar a un amigo, que en su día tuvo una empresa de distribución, de la noche a la mañana le quitaron esa distribución, los compromisos adquiridos con entidades financieras no los pudo cumplir y llegó a tener reclamaciones judiciales de los acreedores principalmente bancos por 1,7 millones de euros. Ya jubilado hemos conseguido el perdón para él, para su mujer y también para sus hijos que avalaban algunas financiaciones

¿Qué impacto psicológico tiene para las personas que logran el perdón de las deudas y empezar de nuevo?

El impacto psicológico que tiene el perdón de las deudas en los clientes es en ocasiones incluso hasta de incredulidad, es como darles un boleto de lotería premiado a la inversa. Después de muchos años de sufrimiento, de llamadas acosadoras de acreedores o fondos buitres, no poder tener a su nombre ni tan siquiera una cuenta corriente, su reinserción en la vida normal es un auténtico sueño para ellos. Porque estamos ante eso, una verdadera segunda oportunidad, empezar de cero nuevamente.

En nuestro despacho, cuando llega la notificación de la exoneración de un cliente, es un momento de enorme felicidad. No es mera publicidad. Tenemos un trato muy cercano con todos ellos como para no compartir su alegría en ese momento.

¿Cree que con la situación económica actual, cada vez más personas necesitarán recurrir a esta ley?

Los deudores arruinados han existido siempre, y siempre existirán. Pero es cierto que en la coyuntura actual la ley de segunda oportunidad tiene especial relevancia. Aunque cueste creerlo, de la crisis del año 2008-2009 que fue la más terrible y dura que hemos vivido, mucha gente, sobre todo del sector de la construcción, auxiliares, transportes arrastran una deuda impagada.

Y recientemente con el COVID19. Muchísimos negocios se endeudaron con los préstamos ICO y ahora aunque haya mejorado la situación, no son capaces de hacer frente a todo el endeudamiento, especialmente hostelería, centros de belleza… que tiene dificultades para devolver todos esos préstamos

Los pequeños negocios familiares suelen dar lo justo para vivir, pero no suelen dejar sobrante para atender aquellos préstamos que a los cuatro vientos anunciaron. De hecho, fueron sólo un parche para no cerrar negocios en 2020; pero no pueden evitar el cierre al cabo de los años por falta de capacidad para devolverlo.

Por otro lado no debemos olvidar el nuevo proceso concursal de microempresas, (autónomos y empresas de un volumen inferior a 700 mil euros de facturación) que si bien no consigues en su totalidad el perdón de las deudas, si puedes conseguir un perdón parcial muy importante sin renunciar a liquidar tu negocio.

