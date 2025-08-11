leonoticias - Noticias de León y provincia

Compañía Vaivén con su gran espectáculo 'Anónima' Ayto Gordoncillo
El arte de los payasos y el buen vino triunfan en Gordoncillo

La Feria vitivinícola y el Festival de Payasos ya son todo un clásico en la localidad

Irene de Celis

Irene de Celis

Gordoncillo

Lunes, 11 de agosto 2025, 14:34

Los vecinos de Gordoncillo han podido disfrutar, un año más, de uno de sus fines de semana más especiales durante la época estival. La celebración de la XXIV Feria Vitivinícola y del XXIII Festival Internacional de payasos han llenado la localidad de pequeños y mayores con el objetivo de disfrutar, aprender y pasarlo en grande entre el arte de los payasos y lo mejor del vino de la zona.

A pesar de las altas temperaturas, Gordoncillo ha vivido un fin de semana muy intenso y con una amplia variedad de actividades que han llenado las calles y cumplido con todas las expectativas.

XXIII Festival Internacional de payasos

El Festival internacional de circo y payasos estuvo protagonizado por las diferentes compañías nacionales e internacionales que dieron lo mejor de sí en sus espectáculos. El viernes fue el turno de Martín Garibaldi con su espectáculo 'Una sonrisa vale más que mil palabras', el sábado por la tarde actuaron las compañías Penélope y Aquiles, procedentes de Chile y 7 Bubbles que venían desde Toledo y durante el domingo fue el turno de la Compañía Vaivén con su gran espectáculo 'Anónima'. «El fin del festival de este domingo fue espectacular con aproximadamente 500 personas viéndolo» ha resaltado el alcalde de la localidad, Urbano Seco concluyendo que «estamos ante un festival ya asentado en la Comunidad como referente cultural».

XXIV Feria Vitivinícola

Por su parte la feria vitivinícola puso al alza el mejor vino de la zona. El pasacalles acompañado por las mejores gaitas, la cata profesional que contó con seis expertos que dieron a conocer las claves de los vinos de la D.O León y las casetas disponibles en la Plaza Mayor hacen de esta feria una fecha fija en el calendario de los amantes del buen vino.

Gordoncillo ya piensa en el próximo año y en seguir dotando a estas ferias de una programación ya asentada y esperada por todos los vecinos de la zona.

