Ponferrada aguarda la normativa de la DGT para regular el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad Miranda considera «conveniente» que se fijen unos criterios básicos para su uso aunque reconoce que en la capital berciana «hay muy pocos» y «hoy por hoy no hay ningún problema» CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 30 noviembre 2018, 12:28

El Ayuntamiento de Ponferrada esperará a conocer la normativa que redacte la Dirección General de Tráfico para regular el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad. «Vamos a esperar a lo que decida la DGT que lo va a regular y a partir de ahí, como es una ley de rango superior, ya lo podemos regular nosotros», explicó el concejal de Movilidad, Ricardo Miranda.

El edil ha manifestado la necesidad de que exista una normativa que fije los usos de los vehículos de movilidad personal (VMP) en los tramos urbanos para garantizar la seguridad de usuarios y peatones en las vías públicas. «Claro que es conveniente que se regule como se ha hecho también en el caso de las bicicletas», indicó.

No obstante, Miranda reconoce que en el caso de Ponferrada todavía no se ha extendido de forma especial su uso en la ciudad y desconoce por ello los problemas que pueda llegar a ocasionar. «Ahora mismo todavía se ven muy pocos en la ciudad y hoy por hoy no hay ningún problema pero no sé lo que pasará de aquí a cinco meses», apuntó el responsable municipal de Movilidad.

La Dirección General de Tráfico está preparando un real decreto que fija los criterios básicos para regular el uso de estos vehículos tras la muerte de una anciana de 92 años atropellada por un patinete eléctrico en una acera el pasado mes de agosto en la ciudad catalana de Esplugues de Llobregat. La nueva normativa, que no entrará en vigor hasta el próximo verano, fijará en 25 kilómetros por hora su velocidad máxima y prohibirá circular por la aceras.