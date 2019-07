Pide la mano de su novia en plena celebración del ascenso de la Ponferradina Ángel y Laura, tras el partido. El preparador físico del club berciano aprovechó el momento de tomar la palabra para hacer una pregunta a su pareja N. BARRIO León Lunes, 1 julio 2019, 18:20

Cada vez estamos más acostumbrados a contemplar pedidas de mano en sitios más insólitos. Desde el concierto del grupo favorito de la pareja hasta el Primark de Gran Vía, los lugares siempre son los más inesperados. Pero en El Bierzo demuestran que siempre hay espacio para la innovación.

En el balcón del Ayuntamiento de Ponferrada, celebrando el ascenso a Segunda de la Ponferradina y con toda la capital berciana presenciando el momento, el preparador físico del equipo, Ángel Alba, pidió matrimonio a Laura, su novia.

«Allá va, hay una persona por aquí que es muy importante y que se llama Laura. Es mi chica y creo que no hay momento más especial en mi vida que este, y te voy a hacer una pregunta y después me respondes. No tengo anillo pero tengo a toda esta gente aquí: Laura, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó Ángel Alba, recibiendo el 'sí' de su chica.

Una pedida de mano inusual en un ascenso que, además de un cambio de categoría, trae un matrimonio debajo del brazo.