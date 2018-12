Federación de Vecinos reclama una Facultad de Hostelería y Gastronomía en el Campus del Bierzo Campus del Bierzo. / Carmen Ramos El colectivo confirma su presencia en la manifestación que se celebrarán el 16 de diciembre por el futuro del Bierzo ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 3 diciembre 2018, 13:38

La Federación de Asociaciones Vecinales del Bierzo se adhiere a la manifestación del 16 de diciembre en defensa del futuro de la comarca y propone la creación en el Campus del Berzo de una Facultad de Hostelería y Gastronomía.

El vicepresidente del colectivo y promotor en su día de la Plataforma en Defensa del Campus del Bierzo, Ricardo Bouzas, entiende que la Universidad debe ser «un importante eje en el futuro del Bierzo». Para ello solicita el impulso de titulaciones «realmente atractivas, que generen interés entre el futuro alumnado de todo el país, sin colisionar con la oferta de campus cercanos», explicó.

Desde la Federación valoran la existencia de centros universitarios en gastronomía como «una novedad» y ponen como ejemplo el Basque Culinary Center que en su sede donostiarra tiene el más completo programa de grado en gastronomía y artes culinarias de España y que incluye desde nutrición y dietética hasta gestión de empresas, pasando por historia, psicología o atención al cliente. Su modelo educativo está basado en competencias y es 100% práctico, forma parte de la Universidad de Mondragón y nació en 2009 como un ambicioso proyecto de formación, investigación e innovación, destinado al desarrollo del sector gastronómico, con una clara vocación internacional y bajo la idea de relacionar la cocina con la gestión, la ciencia y otras disciplinas.

«En la actualidad no existe ningún proyecto así desde la ninguna universidad pública española, lo que sin duda sí la Universidad de León y la sociedad berciana apostase por él sin duda sería un éxito nacional que reforzaría la educación pública y crearía riqueza en torno a este territorio», señalan desde la Federación de Vecinos del Bierzo. Insisten, además, en que la oferta que se propone para Ponferrada no sería solo gastronómica, sino también de gestión hostelera, «titulación que no se oferta tampoco de forma pública en la zona y que tiene gran cantidad de alumnado allí donde se oferta».

El colectivo tiene claro que el futuro de la universidad pública «pasa por innovar en la oferta de titulaciones, que se adapten al mercado, y tanto el ámbito de la restauración y la hostelería sin duda necesitan este tipo de formación», y que la marca Bierzo «sin duda aporta valor a esta escuela dada la calidad gastronómica de la comarca reconocida a nivel nacional ya como ocurre en el Pais Vasco».