Qué hacer el fin de semana en León: Pantomima Full, concierto de un ex de Supersubmarina y ópera La provincia se llena de planes para hacer hasta el domingo con propuestas culturales, musicales y deportivas para toda la familia

Ana G. Barriada León Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:02 Comenta Compartir

Pantomima Full

Son dos de los rostros más conocidos de internet y los humoristas del momento. Alberto Casado y Rober Bodegas, Pantomima Full, llegan este sábado 15 de noviembre al Auditorio Ciudad de León con su espectáculo 'Hecho a Mano' con el que prometen levantar las risas del público y no dejar a nadie indiferente. El espectáculo comienza a las 20:30 horas.

Caperucita. Lo que nunca se contó

Y no salimos del Auditorio porque al día siguiente, el domingo 16 de noviembre, a las 18:00 horas sube a las tablas la obra 'Caperucita. Lo que nunca se contó'. Una obra recomendada para toda la familia que reinventa el cuento clásico.

Concierto de Melifluo

En 2019, casi tres años después del grave accidente que sufrió el icónico grupo de indie español Supersubmarina, uno de sus miembros, Juanca, formaba con su hermano la banda Melifluo. A ellos se unía otro de los componentes de Supersubmarina, Jaime.

Los'ex-bichos' -como se conoce a los miembros de la banda de Baeza vuelven al Gran Café de León este 15 de noviembre a las 21:00 horas con su hermano para presentar su nuevo proyecto y recordar a la banda que los dio a conocer.

Feria Acole

La Feria del Vehículo de Ocasión vuelve a León este mes de noviembre. Durante este fin de semana, el Palacio de Exposiciones acoge la IX feria Acole, un evento clave para el sector de la automoción y una oportunidad apra los clientes de conseguir gangas.

VI Trail Peña del Asno

El municipio de La Robla volverá a convertirse en epicentro del deporte de montaña con la celebración del VI Trail Peña del Asno, una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo local y que decidirá la clasificación final de la Copa Diputación de Carreras Populares 2025 en la modalidad de carreras por montaña.

El evento se celebra este domingo 16 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

Leónjoven Youth Talks

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León pone en marcha la quinta edición de 'Leónjoven Youth Talks' que se celebra este jueves 13 de noviembre a partir de las 18:30 horas en Espacio Joven Vías.

Esta iniciativa engloba cinco charlas impartidas por jóvenes leoneses que pretenden servir de altavoz a la juventud leonesa. En ellas contarán sus experiencias, desafíos, proyectos y acciones que cambiaron o cambiarán el mundo. Ideas que servirán de inspiración y motivación a otros jóvenes y que provocarán cambios.

Cónclave literario de primer nivel

La Casona de San Feliz de Torío acoge este fin de semana, del 13 al 16, un ciclo en colaboración con la Universidad de León en el que exponentes literarios de primer nivel de la provincia y de fuera de sus fronteras regalarán a los lectores conferencias y coloquios muy interesantes. Entre los participantes, el premio Cervantes Luis Mateo Díez, o los autores José María Merino y Theodor Kallifatides.

Ópera

La ópera 'La fuerza extraña de El Bicho' con música de Julio Aller y escrita por Belén Ordóñez, se estrena este viernes 14 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Ciudad de León. La ópera reúne a una veintena de artistas leoneses o vinculados a León en una ópera de cámara en tres actos que surge de la inquietud de Julio Aller por cultivar un formato en desuso que ha sido a lo largo de la historia vehículo exclusivo de algunos de los grandes compositores.

Festival Famol

El órgano de rock se convierte en protagonista absoluto esta semana en el festival Famol. El teatro El Albéitar de la Universidad de León acoge este jueves, 13 de noviembre, 'The Rock Organ Project' del organista Arecio Smith, figura destacada de la escena catalana que estará acompañado por el polifacético músico serbio Dusan Jevtovic y el versátil batería Eloi López.

El León cotidiano en pintura

El Camarote Madrid acoge durante las dos próximas semanas una muestra del pintor Ramón Pallarés que retrata el León cotidiano con una mirada única. El día a día de los leoneses se plasma con traqnuilidad en obras que reflejan la cotidianedidad de una ciudad llena de belleza.

Con ojos de León

Con el fin de promover y dar a conocer el patrimonio cultural, histórico y artístico de la ciudad, el Ayuntamiento de León ha puesto en marcha la iniciativa 'Con ojos de León', dirigida a los jóvenes y centrada en ofrecer diversas visitas guiadas por espacios emblemáticos.

Esta propuesta nace de la alianza entre las concejalías de Cultura, Juventud y Patrimonio. La idea principal es que se haga una vez al mes, ofreciendo a jóvenes de entre 14 y 30 años la oportunidad de conocer los tesoros de la ciudad de León. Para ello, se contará con 20 plazas por visita y este sábado se centra en los orígenes romanos de la ciudad.

El tren del olvido

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en la localidad leonesa de Sabero, continúa con su ciclo de cine documental con la proyección, el viernes 14 a las 18 horas, del documental 'El tren del olvido'. El trabajo, dirigido por Isabel Medarde, tiene una duración de 30 minutos y tras su visualización tendrá lugar un coloquio con Manuel Urueña, principal impulsor de este proyecto.

Mifestación por Palestina y el Sáhara

Varios colectivos convocan este viernes 14 a las 19:00 horas frente a Botines una manifestación por la situación que atraviesan tanto el pueblo palestino como el saharaui.

