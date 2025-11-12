Un cónclave literario en un pueblo de León reúne a un premio Cervantes y a un Medalla de Oro El ciclo 'Las puertas de lo posible' llega a San Feliz de Torío con nombres como José María Merino, Luis Mateo Díez o Theodor Kallifatides

Cónclave literario de primerísimo nivel para un pueblo de León donde las letras corren por los ríos y las venas de los vecinos. San Feliz de Torí, en concreto la Casona del Espacio Feliz, acoge la primera edición del ciclo 'Las puertas de lo posible' que gracias ala colaboración entre la ULE y la Librería Universitaria contará con referentes literarios como el premio Cervantes Luis Mateo Díez, el premio Nacional de las Letras José María Merino, o uno de los autores internacionales más de moda actualmente, Theodor Kallifatides.

Como fruto de la colaboración entre el 'Grupo de Estudios Literarios y Comparados. Insólito Género y Humanidades Digitales' (GEIGhd), el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León y la Librería Universitaria, la colección denominada 'Las puertas de lo posible', que consta de dos líneas en Eolas ediciones (Narrativas de lo insólito y Estudios de lo insólito), se inauguró en la primavera de 2018 y en ella se han publicado ya medio centenar de títulos bajo la dirección de las profesoras Natalia Álvarez Méndez y Ana Abello Verano.

Presentada en congresos académicos, en festivales y en ferias del libro latinoamericanas y europeas, se ha abierto paso en los mercados internacionales y es reconocida por lectores, creadores e investigadores en la narrativa que se aleja de los moldes del realismo literario para sumergirnos en la magia del mito, la leyenda, lo maravilloso, lo fantástico, el terror, el gótico, lo extraño, lo inusual, la ciencia ficción, lo especulativo o el expresionismo, entre otras variantes.

De la imaginación al mito pasando por un pueblo de León

Siete años más tarde, para reforzar la labor realizada y desde el convencido amor por la cultura, de la mano de Héctor Escobar con su Factor Feliz en San Feliz de Torío, y de nuevo en colaboración con la profesora de la Universidad de León Natalia Álvarez Méndez, se inaugura un formato complementario de aproximación a la literatura de lo insólito bajo esa misma denominación de 'Las puertas de lo posible', que contará con diversas ediciones a lo largo de cada año.

En su primera edición, 'Las puertas de lo posible' tiene como eje temático los 'Fulgores de la ficción y monstruosidades', conceptos que se irán desvelando y que brindarán muchas sorpresas desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre. La actividad que abre 'Las puertas de lo posible' se celebra en la Fundación Sierra Pambley, el jueves 13 a las 19:30 horas, y correrá a cargo de la deslumbrante escritora argentina Fernanda García Lao. Previamente, a las 19:00 horas de ese mismo jueves 13, también en la Fundación Sierra Pambley, Natalia Álvarez Méndez, directora de un relevante equipo de investigadores internacionales europeos y latinomericanos, acompañada por el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, presentará de modo sintético el Proyecto de Investigación que se le ha concedido desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cofinanciado por la Unión Europea.

Luis Mateo Díez, José María Merino o Theodor Kallifatides

Ese proyecto, denominado 'Monstruos políticos y monstruosidades contemporáneas en las narradoras hispánicas de lo insólito', situará de nuevo a León como sede reconocible de la generación de conocimientoen torno a cómo las encarnaciones literarias de la monstruosidad contienen una lectura crítica de nuestro tiempo, con la denuncia de violencias institucionales y múltiples desigualdades y abusos que amenazan nuestras sociedades.

Desde el viernes 14 al domingo 16, la celebración se traslada a La Casona de Factor Feliz en San Feliz de Torío gracias a los coloquios con figuras relevantes de la literatura contemporánea como el Premio Cervantes Luis Mateo Díez, que presenta su última novela; el Premio Nacional de las Letras José María Merino, dueño y señor de 'Las puertas de lo posible'; y el escritor sueco de origen griego Theodor Kallifatides, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, así como con las originales voces jóvenes de José Antonio García Priego y Layla Martínez, que permitirán descubrir a los amantes de la literatura muchos universos de disfrute lector.