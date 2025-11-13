Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre El médico certificó su muerte tras un extenso intento de reanimar al varón después de que los vecinos se lo encontraran sin pulso en el vehículo

Un hombre ha sido hallado muerto en la mañana de este jueves en Valdevimbre en su coche. Fue un vecino de la localidad quien vio en primera instancia al hombre sin pulso en el vehículo y decidió alertar a la farmacia más cercana.

Tras mandar el aviso a Emergencias Sanitarias en torno a las 11:02 horas, varios vecinos de la zona optaron por sacar a la víctima inconsciente de su coche e intentar utilizar sus formaciones en reanimación cardiopulmonar en busca de reanimarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencias.

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias -Sacyl- en busca de intentar salvar la vida del hombre.

Tras más de una hora de diferentes intervenciones, el médico acabaría certificando la muerte por causas naturales, según ha podido saber este medio.

