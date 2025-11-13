leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia.

Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre

El médico certificó su muerte tras un extenso intento de reanimar al varón después de que los vecinos se lo encontraran sin pulso en el vehículo

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

Un hombre ha sido hallado muerto en la mañana de este jueves en Valdevimbre en su coche. Fue un vecino de la localidad quien vio en primera instancia al hombre sin pulso en el vehículo y decidió alertar a la farmacia más cercana.

Tras mandar el aviso a Emergencias Sanitarias en torno a las 11:02 horas, varios vecinos de la zona optaron por sacar a la víctima inconsciente de su coche e intentar utilizar sus formaciones en reanimación cardiopulmonar en busca de reanimarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencias.

Noticias relacionadas

Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo

Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo

Fallece un hombre de 83 años en un sex shop de León

Fallece un hombre de 83 años en un sex shop de León

Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel

Fallece un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias -Sacyl- en busca de intentar salvar la vida del hombre.

Tras más de una hora de diferentes intervenciones, el médico acabaría certificando la muerte por causas naturales, según ha podido saber este medio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «Este país no apoya el emprendimiento»
  2. 2 La emotiva petición de ayuda de una repostera de León que ha perdido la agenda con todos sus pedidos
  3. 3 Dos años de prisión por una agresión sexual grupal a una menor en una localidad leonesa
  4. 4 Una clienta del Imserso denuncia «represalias» de una agencia por quejarse del viaje a Gran Canaria
  5. 5 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  6. 6 ¿Cuánto sabes de los influencers de León?
  7. 7 Herida una mujer tras sufrir un atropello en León
  8. 8 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio
  9. 9 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  10. 10 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre

Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre