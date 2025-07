Los privilegios de algunos pescadores

Miguel Ángel Rodríguez García Lunes, 21 de julio 2025, 18:18 Comenta Compartir

Soy vecino de Villafeliz de Babia, lugar que da nombre a uno de los cotos de pesca más prestigiosos tanto de la provincia como del país.

Pues bien, el pasado día 9 de julio discutía con unos colegas acerca de los días de pesca del coto, yo asegurando que los lunes y miércoles no eran hábiles y los compañeros que sí, porque habían visto pescadores prácticamente delante de nuestras casas.

Ante la duda, consulto la orden y, efectivamente, figuran como inhábiles (habrá habido alguna modificación posterior a la edición de la orden, pensé yo).

El jueves día 10 coincido con un agente medioambiental y le pregunto por mi duda. Efectivamente, me confirma que el lunes y miércoles no son hábiles. Entonces le pregunto: ¿cómo es que ayer había gente pescando? Como que lo pillé un poco a traspiés. Y me confiesa que a veces se expiden permisos especiales, como en este caso, y usando la terminología de la pesca, para «un pez gordo».

Me parece un despropósito que se den este tipo de situaciones privilegiadas, lo que no sabemos si el pez gordo es del ámbito amiguista, empresarial, judicial, braguetero, etc. Y está claro que si tienes padrino te bautizan y seguro que el oficiante es algún alto cargo o consejero bastante conocido.

Mientras tanto, los tres pescadores con domicilio en el pueblo nos tenemos que conformar con ver pasar el agua.

