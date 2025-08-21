Valencia de Don Juan, cine y humor para todos los públicos

LEONOTICIAS Jueves, 21 de agosto 2025, 08:20 Compartir

Valencia de Don Juan se prepara para vivir uno de los fines de semana más divertidos y esperados de su verano cultural. El sábado 23 de agosto, la localidad coyantina se convertirá en un gran escenario al aire libre y en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con dos citas imprescindibles: el cine de verano y el Primer Festival de Humor.

La jornada arrancará a las 20:30 horas en el Jardín de los Patos, un espacio emblemático que se llenará de magia y sonrisas con la proyección de la película Amigos Imaginarios. Esta producción familiar, repleta de aventuras y ternura, está pensada para todas las edades y promete hacer disfrutar tanto a los más pequeños como a los mayores. La proyección será gratuita y de acceso libre, lo que convierte la propuesta en una oportunidad ideal para compartir un plan en familia o con amigos, disfrutando del buen cine bajo el cielo estrellado de verano.

Cartel Festival de Cine. Ayto. Valencia de don Juan

Pero la diversión no terminará ahí. Apenas unas horas más tarde, a las 23:00 horas, el protagonismo será para las carcajadas en el Auditorio Municipal, que acogerá el I Festival de Humor de Valencia de Don Juan. Sobre el escenario se reunirán tres grandes de la comedia nacional: Álvaro Seko, Diego Arjona y Luci Mendoza, que pondrán todo su talento al servicio de un espectáculo único, cargado de ingenio, sátira y risas aseguradas. Será la primera edición de un festival que aspira a consolidarse como una cita de referencia en la programación cultural de la provincia.

Con esta doble propuesta, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, en colaboración con la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura, ofrece a vecinos y visitantes una velada inolvidable en la que se unen dos ingredientes universales: el cine y el humor.

Cartel Festival del Humor. Ayto. Valencia de Don Juan

Este nuevo formato refuerza la amplia y trepidante agenda estival del municipio, que cada verano sorprende con iniciativas innovadoras para todos los públicos. En esta ocasión, el objetivo es claro: crear un ambiente de convivencia, disfrute y cultura accesible para todos, donde las familias puedan encontrar una alternativa de ocio sana y divertida, y donde los amantes de la comedia tengan la ocasión de disfrutar de un espectáculo de primer nivel.

El sábado 23 de agosto, Valencia de Don Juan invita a dejar a un lado la rutina para sumergirse en la emoción del cine y la alegría de la risa. Una combinación perfecta para disfrutar del verano en comunidad.

¡La entrada es libre, el ambiente está garantizado y la diversión asegurada!

