Urgente Desalojan tres pedanías de Ponferrada con más de 300 personas durante la madrugada
Pedros Sáncez, en una imagen de archivo.

Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Robles visitará a efectivos de la UME que trabajan en Galicia y Castilla y León, y Aagesen se desplazará Pinofranqueado (Cáceres)

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:21

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.

Sánchez será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes.

Tras la reunión de este viernes, Marlaska ha señalado que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser «inmediatas» para que los afectados «puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad».

Robles visita a los efectivos de la UME

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Aagesen visita Pinofranqueado

Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitará a los efectivos de la brigada forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres) que están trabajando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.

Al término de la visita, atiende a los medios de comunicación, de acuerdo con la agenda del Gobierno.

