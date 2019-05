El PSOE ensaya una mayoría sin los independentistas para elegir la Mesa del Congreso Meritxell Batet conversa con Pedro Sánchez tras ser elegida presidenta del Congreso. / Efe Meritxell Batet ha sido designada presidenta del Cámara baja con el apoyo de los 175 diputados de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís y Partido Regionalista de Cantabria ANDER AZPIROZ Madrid Martes, 21 mayo 2019, 14:03

La XIII legislatura de la democracia ha comenzado esta mañana con una marcada personalidad propia. La singularidad excepcional que avanza esta nueva etapa política se ha materializado en la presencia en el pleno constitutivo del Congreso de cuatro diputados independentistas presos o el regreso de la ultraderecha a la Cámara baja 37 años después. La sesión ha servido también para que el PSOE ensaye una posible mayoría parlamentaria sin Esquerra y Juns per Catalunya.

La mesa del Congreso

No ha habido sorpresas en la elección del órgano de Gobierno de la Cámara baja. La socialista Meritxell Batet sustituye a la popuar Ana Pastor como presidenta gracias al pacto entre PSOE y Unidas Podemos, a los que a la hora de votación se han sumado PNV, Coalición Canaria, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria. 175 síes en total, tan solo uno por debajo de la mayoría absoluta. Esquerra ha votado nulo y Junts per Catalunya se ha abstenido. En la segunda votación, Vox votó en blanco junto a Junts per Catalunya y EH Bildu.

La pega para el PSOE está en que las profundas diferencias entre Podemos y Coalición Canaria pueden dificultar que remen en la misma dirección a lo largo de la legislatura. De hecho, las dos diputadas insulares han votado a favor de Batet pero no de Gloria Elizo, diputada de la coalición izquierdista y nueva vicepresidenta primera.

El socialista Agustín Javier Zamarrón ha presidido la Mesa de Edad encargada de dirigir la votación, en su calidad de diputado más veterano con 73 años. Zamarrón ha destacado en una breve intervención la responsabilidad que asumen todos los diputados de representar a los ciudadanos como una «comunidad de personas» que hace sus leyes y las acata.

Los diputados presos

Todas las miradas han estado puestas en Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez. Los cuatro dirigentes soberanistas procesados por el 'procés' han prometido su cargo, aunque todo apunta a que serán suspendidos en las próximas horas, incluso esta misma tarde si la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

«La suspensión es obvia, evidente y está claramente contemplada en el Reglamento del Congreso», ha dicho en la Cadena Ser la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. Una suspensión que, además de por el PSOE, estará apoyada por PP y Ciudadanos. Pablo Iglesias ha abogadoen los pasillos de la Cámara baja porque los diputados secesionistas desarrollen su función «con normalidad. El secretario general de Unidas Podemos ha sido de los primeros en saludar a Junqueras, que no el único. El exvicepresidente de la Generalitat se ha acercado al escaño de Pedro Sánchez y se han dado la mano, por dos veces. Ha charlado con un antisecesionista convencido como Josep Borrell o con los ministros María Jesús Montero y José Luis Ábalos. Sànchez ha hablado también largo y tendido con Meritxell Batet.

Todo ha sucedido dentro del hemiciclo, porque fuera de él la Policía del Congreso esperaba a los cuatro presos preventivos para entregarlos de nuevo a la Guardia Civil y ser devueltos a la cárcel de Soto del Real. Antes del traslado, Sànchez, Turull y Rull ha tenido tiempo para departir con el resto de representantes de Junts per Catalunya en la cafetería del hemiciclo.

Vox, en la bancada socialista

Los 24 diputados de Vox han sido de los más madrugadores a la hora de ocupar unos asientos en el hemiciclo que, al tratarse de la sesión constitutiva, no estaban asignados. Santiago Abascal ya estaba sentado a las 8:20 de la mañana. Y lo ha hecho en el asiento que tradicionalmente ocupa la portavoz socialista, Adriana Lastra, justo detrás, además, del presidente del Gobierno en funciones. Fuentes parlamentarias han explicado que los representantes de extremaderecha pensaban que era el escaño del líder del PP, Pablo Casado, quien ha ocupado su lugar habitual, a la derecha de la tribuna que no a la izquierda.