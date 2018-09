La Universidad Rey Juan Carlos detecta cambios en las notas de Carmen Montón Carmen Montón. / Fernando Alvarado (Efe) Está revisando el expediente de la ministra de Sanidad «asignatura por asignatura» para enmarcar «en qué contexto se han producido los cambios de notas que ha constatado la inspección», ha subrayado en un comunicado EFE Madrid Martes, 11 septiembre 2018, 10:51

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha detectado cambios de notas en el expediente de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y está revisando «asignatura por asignatura» para averiguar cómo se han producido y depurar responsabilidades.

En un comunicado, la URJC ha informado de que en el marco de la investigación abierta desde el pasado mes de junio con respecto al Máster de Estudios Interdisciplinares de Género del Instituto de Derecho Público (IDP), recién clausurado, «se están analizando escrupulosamente» tanto el caso de la ministra Carmen Montón «como los demás casos de ese curso».

La Universidad está revisando el expediente de Montón «asignatura por asignatura» para enmarcar «en qué contexto se han producido los cambios de notas que ha constatado la inspección», ha subrayado. Según publica hoy eldiario.es, al finalizar el máster en el que estaba matriculada la ministra, al menos una asignatura aparecía como «no presentado» y posteriormente «alguien entró en el sistema informático» de la Universidad Rey Juan Carlos y lo cambió por un «aprobado».

«La inspección de servicios está investigando este máster con toda la diligencia posible para que tan pronto se tengan los resultados, tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades», destaca la Rey Juan Carlos en el comunicado.

La Universidad ha recordado, asimismo, que tras los hechos ocurridos en el Instituto de Derecho Público que están bajo investigación judicial, se decidió cerrar el centro, dirigido por Enrique Álvarez Conde. Además, ha indicado que se ha realizado una auditoría académica del Instituto de Derecho Público y, «en las próximas semanas» arrancará una auditoría de sus cuentas «que ya denunció ante la Fiscalía por presunta malversación».

La respuesta de Montón

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha vuelto a negar irregularidades y ha rechazado dimitir por entender que sería una decisión «injusta». «Tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas. Si ahora ha habido una modificación que escapa de mi conocimiento no es mi responsabilidad. Si tuviera la explicación se la daría», ha indicado la titular de Sanidad en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada por los supuestos cambios en la calificación de una asignatura por parte de la URJC.

Ha reiterado, asimismo, tener conocimiento de la convalidación de ninguna de las materias del máster. «Puedo decir de forma contundente que no he solicitado la convalidación de ninguna. Esta convalidación se escapa a mi ámbito de responsabilidad, conocimiento o petición», ha explicado la dirigente socialista, quien ha recordado además que «la custodia de las actas también escapa» de su «responsabilidad».

En cuanto a una posible dimisión, se ha limitado a insistir en «no haber cometido ninguna irregularidad» por lo que consideraría «injusto» su cese. Sobre el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado estar en contacto con el y «sentir su apoyo» y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la que también ha asegurado estar en contacto.

«Hoy estoy aquí porque siento el apoyo y no puedo decir nada más. Estoy tranquila, me siento apoyada, en privado he recibido muchos (apoyos) para hoy estar aquí enfrentándome a esta situación y dando explicaciones», ha asegurado.

Montón también negó ayer cualquier irregularidad en la obtención de su máster en la URJC: «No he cometido ninguna irregularidad» y «no tiene nada que ver con otros desgraciados casos» aseveró en una rueda de prensa en la que defendió que dispone de numerosa documentación que acredita que cursó el máster y que siente el «respaldo del presidente» del Gobierno, Pedro Sánchez.