Marlaska defiende en Ponferrada que el juez Peinado ha tenido tiempo para investigar a Begoña Gómez

León

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:21

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este lunes 13 de octubre que considera que el juez Peinado ha tenido tiempo suficiente para investigar a la esposa del presidente del Gobierno, la leonesa Begoña Gómez.

Así reaccionó al anuncio del magistrado de ampliar seis meses más la investigación, lo que sitúa en dos años el plazo para completarla.

Grande-Marlaska consideró que no se hallarán cuestiones de «más relevancia» que las encontradas hasta la fecha en esa prórroga. Así lo manifestó en Ponferrada, donde acudió a la apertura de la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

