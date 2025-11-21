En directo I Los Reyes presiden el acto institucional por los 50 años de la monarquía
El Palacio Real acoge el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:32
10:32
Comienza el acto en el Palacio Real
Los Reyes, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, presiden ya en el Palacio Real el acto de que impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
Enlace copiado
10:23
Juan Carlos I, el gran ausente este viernes
Juan Carlos I es el gran ausente de unos actos que conmemoran el aniversario de la vuelta de la monarquía. Aunque sí que estará este sábado en el almuerzo privado que la Familia Real celebrará en el Palacio de El Pardo, , como ya ocurrió hace dos años cuando la Princesa de Asturias juró la Constitución
Enlace copiado
10:20
Llegan los Reyes al Palacio Real
Llega la Familia Real a la plaza de la Armería, con lo que se dará comienzo a los actos oficiales.
Enlace copiado
10:16
Discurso de los nuevos caballeros y la nueva dama
En el Palacio Real se producirá una de las escenas de la jornada cuando los nuevos caballeros y la nueva dama de la orden intervengan tras la concesión del Toisón. Especialmente llamativas serán las palabras que dedique Felipe González, muy crítico con las políticas del Gobierno actual, a repasar su trayectoria frente a la asistencia de las principales autoridades del Estado, entre ellas el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y justo en la semana en la que la política ha vuelto a agitarse por decisiones judiciales
Enlace copiado
10:14
Aunque el Rey tomó la decisión de conceder el collar del Toisón de Oro a su madre el pasado mes de enero como testimonio de su «aprecio» por ella y para «reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona» durante las últimas décadas, la entrega no se había producido aún.
10:13
El Rey impondrá el Toisón de Oro a la Reina Sofía, González, Roca y Herrero
El acto central será el ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la Reina Sofía, el expresidente del Gobierno Felipe González y de los dos 'padres' de la Constitución que aún siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.
Enlace copiado
10:12
Felipe VI celebra el 50 aniversario de la monarquía
El Rey Felipe VI preside este viernes actos en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados con los que se quiere recordar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura, en los que el gran ausente será precisamente el principal protagonista, Juan Carlos I, y que cuentan con el plantón anunciado de Vox y de los socios del Gobierno.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Tensión en la misa en homenaje a Franco en León: «Fascista y cura, la misma basura»
- 2 León estrena nueva rotonda y se reabre el tráfico en el Puente de los Leones
- 3 Se abre la circulación a todos los vehículos en las carreteras leonesas
- 4 Qué hacer este fin de semana en León: Ángel Martín y encendido del pueblo de la navidad
- 5 Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años
- 6 El frente ártico cubre de nieve la montaña de León
- 7 Una reputada psicóloga da en León las claves para un análisis feminista de la prostitución
- 8 El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central
- 9 La muerte de los seis de Tabliza fue por una emisión «brusca y masiva» de grisú
- 10 El aviso naranja dejará el primer jueves blanco en la provincia
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad