Ciudadanos niega que esté negociando con Vox en Madrid El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la sede del partido. / Efe El partido liberal limita el encuentro entre Aguado y Monasterio a una reunión «de cortesía» MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 10 junio 2019, 15:53

Ciudadanos encuadra el encuentro sin cámaras entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio a una reunión «de cortesía» en la que no se negoció nada, ni siquiera la Mesa de la Asamblea de Madrid, que se constituye mañana y que los liberales aspiran a encabezar. «No tenemos ni idea de qué va a hacer Vox», ha asegurado este lunes el secretario general, José Manuel Villegas.

El dirigente liberal ha reconocido que conocía de antemano la cita entre el candidato de Ciudadanos y la de Vox en un hotel madrileño y la ha comparado con la que mantuvieron en la Asamblea regional el casocialista Ángel Gabilondo y la misma Monasterio. «Aguado ya dijo que se sentaría con todos los actores y la reunión con Monasterio es cumplir con lo que dijo», ha insistido.

Villegas ha negado así que Ciudadanos haya levantado el veto contra la formación de Santiago Abascal y ha remarcado que «lo que aprobó la Ejecutiva sigue vigente». La semana pasada la dirección nacional aprobó formalmente, por unanimidad, no negociar con Vox ningún acuerdo programático y marcó al PP como socio «preferente» en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para que el liberal Juan Trinidad sea el presidente de la Mesa, la formación de Albert Rivera no solo necesita los votos del PP, sino los de Vox, que ya ha dejado claro que, a diferencia de lo que sucedió en Andalucía, no dará un cheque en blanco a cambio de su apoyo. «Cualquier partido en cualquier rincón de España que pretenda gobernar solo o en coalición apoyado por Vox deberá llegar previamente a un acuerdo; si no, que se olvide de gobernar», ha remarcado el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha desvelado que «a esta hora» no hay «ningún acuerdo» para la Asamblea madrileña.