Nueve generaciones: el Audi A6 se encuentra con sus antecesores

J. Bacorelle Martes, 20 de mayo 2025, 12:46 Comenta Compartir

Los nuevos A6 Sedan y A6 Avant son más dinámicos, eficientes y digitales que nunca y ofrecen una experiencia de conducción de primera clase sin igual en su segmento. Ambos modelos A6 se basan en la Plataforma Premium de Combustión (PPC) y en el mercado español están equipados con un eficiente motor turbodiésel.

La tecnología de hibridación ligera MHEV plus apoya al motor de combustión, mejora el rendimiento y el confort de conducción y reduce las emisiones de CO2.

Tanto en viajes largos como en la ciudad, la suspensión neumática adaptativa y la dirección a las cuatro ruedas garantizan una conducción suave y un manejo ágil. Los nuevos modelos A6 combinan un diseño elegante y dinámico con una aerodinámica excepcional, y también se ofrecen como híbridos enchufables.

Audi ha fabricado casi diez millones de vehículos de la clase premium del segmento medio superior. La llegada al mercado de la novena generación del A6 es una gran oportunidad para una foto familiar con empleados de Audi presentando sus modelos de este segmento de todas las generaciones.

El Audi 100 (C1 a C4) ganó cinco veces el Volante de Oro, fue nombrado dos veces «Car of the Year» y una vez «World Car of the Year». Se vendieron un total de 3,2 millones de Audi 100, lo que subraya el éxito y la popularidad de la serie.

El Audi 100, que debutó en 1968, fue un modelo fundamental para Audi, marcando su reentrada en el mercado de los coches ejecutivos. Inicialmente ofrecido como un sedán (berlina) de dos y cuatro puertas, una versión coupé se introdujo más tarde en su ciclo de producción, pero no estaba disponible en 1968.

Ampliar La Audi Piazza de Ingolstadt ha sido el lugar de la cita para las nueve generaciones del modelo, junto a sus propietarios y empleados de la marca F. P.

Presentaba un motor de gasolina de cuatro cilindros en línea, refrigerado por agua y montado en la parte delantera, con una cilindrada de 1760 cc., y se ofreció en varias potencias: 80 CV, 90 CV y 100 CV. Contaba con tracción delantera (FWD), una característica notable para su clase en ese momento, ya que muchos competidores tenían tracción trasera. Lograba un consumo de combustible combinado de alrededor de 10,6 a 10,9 litros por cada 100 kilómetros, dependiendo del motor y las condiciones de conducción.

Ampliar Del Audi 100 al Audi A6 F. P.

Las generaciones que siguieron al C1 hicieron gala del lema «A la vanguardia de la técnica» con numerosas innovaciones, como la carrocería totalmente galvanizada, la aerodinámica optimizada y los motores de alta eficiencia. El Audi 100 se denomina Audi A6 desde 1994. Audi ha fabricado casi diez millones de vehículos del segmento de las berlinas de gran tamaño desde 1968; exactamente, la cifra asciende a 9.836.762 unidades, a fecha de abril de 2025.

Para crear una foto muy especial, ocho empleados, cada uno con un modelo de cada una de las generaciones C1 a C8, se reunieron en la Audi Piazza de Ingolstadt, frente al museo móvil, para dar la bienvenida a la familia al nuevo Audi A6 Avant C9.