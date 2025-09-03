BMW reinterpreta su histórico C1: Así es el nuevo Vision CE, su segundo scooter con techo

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

El Grupo BMW exhibe en el salón del automóvil IAA Mobility 2025 el Vision CE, un scooter de propulsión eléctrica y diseño vanguardista, que según la propia marca alemana representa una «visión del futuro de la movilidad eléctrica en los centros urbanos».

Sin embargo, el concepto en el que se basa este modelo no tiene nada de nuevo… En realidad, tiene un cuarto de siglo y lo introdujo por primera vez el BMW C1, un scooter que, aunque no tuvo una gran acogida comercial, supuso una revolución por su techo o carrocería de seguridad, que permitía prescindir del casco y de la ropa de protección habitual.

El BMW Motorrad Vision CE se basa en aquella filosofía, ahora reinterpretada con un lenguaje de diseño más moderno. Además de su propulsión eléctrica sin emisiones, entre las características más destacadas del Vision CE se incluye, como el antiguo C1, un compuesto de tubos metálicos conocido como «jaula» que, junto con una construcción del asiento con cinturón de seguridad, permite la eliminación de la necesidad de casco, así como de ropa protectora, «ofreciendo a los motoristas una mayor sensación de libertad y una experiencia de conducción casual y despreocupada», establecen desde BMW.

La reducida altura total de la «jaula» y su diseño abierto y aireado, combinados con una larga distancia entre ejes, confieren a la Vision CE un aspecto estirado, dinámico y visualmente ligero. El uso abierto de aluminio revestido añade un toque técnico exclusivo.

Estéticamente, destaca la combinación del color básico blanco mate y el color de contraste negro, complementado con un banco de asiento mate con letras integradas y detalles en rojo neón en los gráficos.

Otro aspecto destacado de la Vision CE es su función de equilibrado, que permite al vehículo equilibrarse completamente cuando está parado.

El fabricante bávaro mantiene su apuesta por la electromovilidad urbana. En 2014, lanzó el C evolution, el C E 04 en 2022, y el CE 02 en 2024.