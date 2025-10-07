Stellantis Vigo alcanza hito histórico: 2 millones de vehículos comerciales ligeros producidos
Patxi Fernández
Martes, 7 de octubre 2025, 17:11
La fábrica de vehículos Stellantis en Vigo ha marcado un hito histórico en el sector de la automoción al superar la producción de 2 millones de unidades de la última generación de sus comerciales ligeros (VCL). Este logro, anunciado por la división Stellantis Pro One, abarca modelos icónicos y altamente demandados de las marcas Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall y Fiat (como la clásica Citroën Berlingo), cuya fabricación en el Sistema 2 de la planta comenzó en 2018.
El récord consolida la posición de la factoría gallega como un referente mundial en la producción de vehículos versátiles, térmicos y eléctricos, que se comercializan en más de 70 mercados.
Concretamente, la última unidad para llegar a esta cifra ha sido la clásica Citroën Berlingo versión de pasajeros. Esta generación de los modelos de las marcas Peugeot (Rifter/Partner), Citroën (Berlingo/Berlingo Van), Opel (Vauxhall Combo Life/Cargo) y Fiat (Dobló/Dobló Van) comenzaron a producirse en serie en 2018, en el Sistema 2 de la planta.
«Estamos muy orgullosos de haber alcanzado la producción de dos millones de los vehículos comerciales que han sido fundamentales en la transformación de la planta. Vigo es un referente en la producción de vehículos comerciales, térmicos y eléctricos, y este hito nos impulsa a seguir mejorando y superándonos juntos cada día», ha expresado el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera.
«La larga trayectoria de estos modelos en la planta de Vigo es reflejo del excelente trabajo realizado por los equipos, a lo largo de los años, y de su fuerte compromiso con la calidad y la eficiencia», ha mostrado el Global Head de Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano.
La historia de Citroën en Vigo
Citröen Hispania abrió sus puertas en Vigo en abril de 1958 en unos antiguos almacenes de la calle Montero Ríos, que utilizaron como taller provisional hasta que un año después, en agosto de 1959, se inauguró el recinto de Balaídos –con una extensión superior a los 400.000 metros cuadrados–, y que es la localización actual de las instalaciones de PSA en Vigo. El primer coche producido en esta planta fue la furgoneta AZU, una modificación del Citröen 2CV, de la que se produjeron 25 unidades con destino Casablanca (Marruecos). En ese primer año se montaron un total de 400 vehículos. Después del traslado a Balaídos, se incorporó la línea de montaje del legendario Citröen 2CV.
Dos años después de su nacimiento, el centro de Vigo ya era capaz de producir 1.700 unidades al año de estos dos modelos, que coparon la primera década de su actividad. Durante los primeros años de los sesenta, el crecimiento de la producción fue casi exponencial –impulsado por el Plan de Estabilización que generó el despegue económico en España. En 1960 el centro contaba con 500 empleados que consiguieron duplicar la producción en su tercer año de vida. Como recompensa, la fábrica de Vigo recibió en 1962 un nuevo inquilino: el Citröen H. Así, con tan sólo un lustro de actividad, en 1963 la producción de los tres modelos –AZU, 2CV y H– superaba las 19.000 unidades.
La reducción de la demanda interna de vehículos –principal destino de la producción del centro de Vigo en esta época– que experimentó España en la segunda mitad de los setenta, unida al aterrizaje de nuevas marcas en el mercado, propició el estancamiento de la producción de la planta de Balaídos. En estos años llegaron nuevos modelos como el Citröen Sahara (1964), el AK (1967), el Dynam (1967), el Dyane 6 (1968) o el carismático Mehari (1969). Los setenta, y a pesar de la brutal crisis del petróleo que sacudió la economía mundial, serán la década de consolidación de la planta de Vigo. El principal culpable del éxito en esta etapa fue el Citröen GS, cuya fabricación se inició en 1971. Cuatro años más tarde, en 1975, Peugeot compró el 90% del capital de Citröen, constituyendo el Grupo PSA. En ese mismo año la producción alcanzó los 110.000 vehículos y la plantilla creció hasta tener más de 6.000 empleados. Durante esta década se abrieron tres líneas de fabricación nuevas: los Citröen CX y AYU (1976 y 77 respectivamente) y el Peugeot 504 (1977), el primero de la fábrica de Vigo. A partir de este momento la planta empezó a fabricar modelos de ambas marcas.
En la década de los ochenta se producirá el hito más importante de la planta de Vigo hasta esta época. La llegada del Citröen C15 en 1984 marcará la especialización de la fábrica en vehículos comerciales y turismos de gran tamaño. En Vigo no sólo se participó en el diseño del C15, también se desarrolló su evolución y se convirtió en el Centro Piloto para la producción de este modelo a nivel mundial. Durante los veintiún años que se mantuvo la producción del Citröen C15, que dejó de montarse en 2005, salieron de la planta de Vigo más de un millón de unidades. En estos años, también se produjeron turismos con una gran demanda como el Peugeot 505 (1980), y los Citröen Visa (1981), BX (1981) y AX (1986). Además, en los ochenta se modernizó la fábrica con la inclusión de la 1ª línea de soldadura totalmente robotizada y polivalente. La actividad de la planta de Vigo en la década de los noventa siguió orientada hacia los vehículos comerciales. La experiencia obtenida con la fabricación del C15, posibilitó que en 1996 se empezasen a producir dos utilitarios ligeros: el Citröen Berlingo, con más de un millón y medio de unidades producidas; y el Peugeot Partner, del que salieron más de un millón de ejemplares. Además de los buques insignia de la fábrica, en la última década del siglo pasado también se ensamblaron el Citröen ZX de tres puertas (1992); su sustituto, el Citröen Xsara con versiones de tres y cinco puertas (1997); y el Xsara Picasso (1999), del que se produjeron más de un millón y medio de ejemplares hasta el cese de su producción en el año 2010.
Con el comienzo del nuevo milenio, el centro de Vigo experimentó los mejores años de su vida. Bajo la premisa instaurada en el Grupo PSA de «Un grupo, dos marcas» la planta duplicó su producción. En el año 2002 se convirtió en la planta de mayor producción mundial del Grupo PSA con 476.000 vehículos terminados, en 2007 batió el récord de vehículos fabricados en España con 547.000 unidades producidas, y en 2009 alcanzó los diez millones de coches fabricados desde su apertura en 1958. A este gran éxito contribuyó el hecho de que en 1999 se empezara a producir en exclusiva mundial el monovolumen Xsara Picasso y en el 2006 –y también en exclusiva– las versiones C4 Picasso y Gran C4 Picasso. En 2007 se comenzaron a comercializar las nuevas versiones de los industriales Citröen Berlingo y Peugeot Partner, dos de los modelos comerciales de éxito que siguen en la actualidad en producción.
Actualmente se fabrican unas 1.200 unidades diarias de estos vehículos, que se comercializan en más de 70 mercados de todo el mundo. Todos estos modelos se fabrican con versiones de pasajeros y comerciales. En la misma línea se producen, desde el año 2021, las versiones 100% eléctricas de estos modelos, equipadas con una batería de iones de litio de 18 módulos y 50 kWh de capacidad.
La histórica Citroën de Vigo suma ya más de 6 millones de vehículos
Un total de 6,5 millones de vehículos de esta saga, según los datos de Stellantis, en tres generaciones diferentes se han producido desde 1996 y hasta la fecha en la sede de Vigo. Desde que inició su actividad como Citroën , en 1958, ha fabricado más de 16 millones de vehículos, de los cuales 8,2 millones son utilitarios ligeros, lo que supone el 51% del volumen de producción total de la factoría.
Para Stellantis, los modelos fabricados en la planta de Vigo «destacan por su versatilidad, con versiones, siluetas y transformaciones pensadas para satisfacer usos y necesidades muy diversas, tanto de profesionales como de particulares».
Por último, los Peugeot Rifter y Partner, Citroën Berlingo y Berlingo Van, el Opel Vauxhall Combo Life/Cargo y el Fiat Doblo/Doblo Van son los modelos más vendidos en la Unión Europea en el segmento de los vehículos comerciales ligeros con 137.000 unidades vendidas en lo que va de año y una cuota de mercado del 49%.