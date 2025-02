«Queremos alcanzar un 20% de ventas de vehículos eléctricos en el mercado de turismos»

Patxi Fernández Lunes, 10 de febrero 2025, 08:07 Comenta Compartir

Thierry Koskas es una figura clave en la industria automotriz, especialmente en el contexto de la electrificación y la movilidad sostenible. Desde febrero de 2023, ocupa el cargo de CEO de Citroën.

Su objetivo es impulsar la transición de Citroën hacia una marca más eléctrica y centrada en las necesidades de los clientes. Coincidiendo con la presentación internacional de los nuevos modelos de la marca, los renovados C4 y C4 X y el nuevo C3 Aircross, el directivo explicó en una entrevista a ABC cual es la situación actual de mercado, cómo encara las actuales incertidumbres y el reto de la electrificación.

Según Koskas, Citroën está trabajando para consolidar su posición en el mercado de los vehículos eléctricos y ofrecer una gama de productos cada vez más amplia y competitiva. La marca se enfrenta a desafíos, pero también a grandes oportunidades en un mercado en constante evolución.

De modo inmediato continuará ampliando su gama de vehículos eléctricos con nuevos modelos como el C3 Aircross y el C5 Aircross.

- En Bruselas la marca comunicó, tras la presentación de su nuevo C3, que el 40% de las ventas del modelo correspondían con la versión eléctrica. ¿Cómo se interpreta este dato teniendo en cuenta que la media europea de ventas de modelos eléctricos es del 15%?

Obviamente hay mucha diferencia entre los países. En España estamos ahora mismo pendientes del nuevo plan del gobierno, y el porcentaje de coches eléctricos es un poco bajo por el momento, pero bueno, la verdad que de todos modos tenemos que hacer sí o sí un crecimiento de las ventas eléctricas porque tenemos que cumplir con el objetivo a nivel de la marca alrededor del 20% de nuestras ventas como eléctricas en vehículos particulares.

El C3 va a contribuir un montón en esto. No se si vamos allegar al 40% pero parece que estamos en buen camino para tener una tasa alta del C3 eléctrico. No estamos todavía al 20% en el global de ventas de la amrca porque simplemente nos falta producto, por qe el C3 Aircross está llegando dentro de un mes, y más adelante este mismo año llegará el nuevo C5 Aircross. Por el momento solo hacemos eléctricos con C4, C3 y obviamente el Berlingo, pero no tenemos la gama completa. Cuando tengamos la gama completa estaremos al 20%.

- ¿Qué opinión tienes sobre esto que está pasando en España, donde de un día para otro han desaparecido las ayudas del Plan Moves para la compra de coches eléctricos?

Ojalá que llegue el nuevo plan cuanto antes. Es súper simple. Puedo entender que cada país y cada gobierno trabaje sobre una cuota anual, pero lo que sí o sí necesitamos es un nuevo plan, por supuesto, y cuanto antes. Me parece imprescindible.

No hay ninguna razón por la que España no pueda crecer en las ventas de vehículos eléctricos, no con la misma tasa que otros países del norte de Europa, porque el contexto es distinto, pero hay una oportunidad también y para conseguir el 20% a nivel europeo necesitamos de la aportación que haga España

Para Citroën, España importante, y las condiciones son obviamente ofrecer coches eléctricos accesibles para los clientes, es lo hacemos con C3 y con el C3 Aircross, pero también necesitamos un plan de incentivos, por supuesto, y otras condiciones como puntos de carga.

- La Unión Europea está en pleno proceso de reflexión para ver qué se hace con las posibles multas por emisiones y límites de CO2, así como la posible revisión de le fecha de finalización de la venta de coches con combustibles fósiles. ¿Qué os gustaría a vosotros?

Bueno, veremos, de todos modos, cualquier cosa que se pueda decidir, lo cumpliremos, porque no hay forma de no cumplir con la regulación, no vamos a pagar multas, por supuesto. Respecto a las normas europeas no creo que haya muchos cambios en el 2025, porque estamos en el año, veremos, lo que puede pasar después es lo que pasa en los años siguientes, 2030, 2035. Francamente, no quiero hacer política ficción o decir cualquier cosa, veremos lo que se está discutiendo y lo que sea lo aplicaremos.

- Tras el C3 Aircross que ahora estamos probando, este año viene el C5 Aircross. ¿Es más difícil vender eléctricos a medida que el coche es más grande y más caro?

Sí, por eso tenemos un porcentaje más alto en el C3, porque me parece súper adaptado a nivel eléctrico, sin embargo, el C3 Aircross también pensamos que puede vender muy bien como eléctrico. Primero lo ofreceremos con autonomía de 300 kilómetros y luegollegará el de 400 kilómetros, o sea que esto va a ayudar mucho. Y con el C5 Aircross no olvidemos que vamos a tener una versión «long range» con 680 kilómetros de autonomía, lo que ya te permite ir más o menos en cualquier lugar. Yo uso mi C4 eléctrico cada día, y una vez que te acostumbras es es francamente algo súper súper fácil, pero es cierto que tengo que reconocer que en Francia tenemos una red de carga súper súper desarrollada, que funciona súper bien. En realidad no hay ninguna razón por qué cualquier país no hiciera lo mismo.

- Stellantis ya ha aclarado el futuro de las plantas de Vigo y Zaragoza, que contarán con una nueva plataforma CMP. ¿Qué esperamos respecto al futuro de la planta de Villaverde?

Estamos trabajando igualmente para asegurar el futuro de la planta de Villaverde en Madrid. En primer lugar no se termina la vida del C4, es algo súper importante y después de este modelo llegarán otros productos, lo estamos trabajando. Francamente, si puedo enlargar la vida del C4, lo haría porque es un coche que se vende súper bien, ahora refrescamos el diseño y francamente el coche tiene un gran futuro. Tras actualizar el C4 el modelo tiene 3-4 años más de recorrido, hasta 2028-29, por lo que me imagino dentro de un año, dos años como máximo se podrá dar a conocer una decisión.

Esta planta hace un trabajo francamente espectacular a nivel de la calidad de producción, súper bien, estamos súper súper contentos y también hay una flexibilidad. Cada vez que pedimos algo a la planta de Madrid lo están haciendo.

- El grupo ha reorganizado la práctica totalidad de los cargos directivos de sus marcas, menos Citroën, ¿te ves como hombre fuerte dentro de la marca y te gustaría aspirar a ese puesto que está buscando un nuevo CEO?

No, no soy candidato, pero mi continuidad la veo más como una marca de confianza en el trabajo que hicimos o que estamos haciendo a nivel de Citroën. Ahora tenemos un equipo francamente fuerte en Europa con Laurent Dio y en España con Nuno Coutinho. En cuanto a los resultados en el año 2024 sufrimos un poco porque obviamente hubo un hueco en la producción de C3, terminamos el antiguo en junio y el nuevo solo lo tuvimos en octubre, así que fue complicado y el C3 Aircross todavía no está en producción, o sea que está llegando, así que fue un momento difícil. En ese momento tan complicado logramos hacer un resultado, digamos, honorable o aceptable. Casi mantuvimos la participación del mercado en Europa, hicimos 3,4 con respecto a 3,5 en el 2023, o sea que casi no movimos y por eso estoy súper contento. Por eso creo que no tuvimos ningún cambio a nivel de la marca Citroën, pero no soy candidato a CEO.

- Tras algunos problemas de imagen con los motores PureTech y el Ad Blue, ¿cómo vais a recuperar la imagen de marca?

Reconozco los problemas de calidad que tuvimos, pero lo que más me importa es hacer un cambio y mostrar el cambio. Para hacer frente a los problemas de motores PureTech hemos cambiados la tecnología y demás, como entiendo al mismo tiempo que hay muchos clientes que se asustan, hemos introducido los 8 años de garantía. Una decisión que fue inicialmente una petición de Citroën España y que hemos extendido a toda Europa y para todos los vehículos particulares, eléctricos, térmicos, híbridos y demás, así que es una satisfacción.

Luego sobre los problemas de software, fue solamente sobre los 6.000 primeros autos que entregamos a los clientes en Francia, por el tema que teníamos una fecha para entregar los coches en septiembre, pero todos estos autos los estamos modernizando, o sea que ahora ya tienen el nuevo software. Con todos los otros lanzamientos que hizo Stellantis estamos en el mejor nivel de calidad y de quejas de clientes, o sea que si puedo aceptar que en los 6.000 primeros coches hubo unos problemas que estamos corrigiendo, pero después de estos 6.000 autos el nivel de calidad del coche está al mejor nivel de lo que Stellantis sabe hacer. Y obviamente no vamos a tener el mismo problema con el C3 Aircross, porque ahora estamos muy seguros sobre el nivel de software que tenemos.

Es súper importante para nosotros que todos los lanzamientos que vamos a tener en el futuro los hagamos a un nivel de calidad perfecto. Y va a ser particularmente el caso con el C5 Aircross, porque es el buque insignia de la marca, así que tenemos que dar sí o sí tener un nivel de calidad absolutamente perfecto.

No sé si nos puedes decir la capacidad de producción que tenéis del C3 y del C3 Aircross en la fábrica. Tenemos que producir muchos, muchos coches. Está ahora trabajando en tres equipos y habrá en las semanas que vienen un cuarto equipo, así que vamos a adaptar a la demanda.

- ¿Qué próximos modelos de Citroën van a llegar?

Nuestra oferta se centra en el segmento B, empezando con C3, y el segmento C sube con el C5 Aircross. Hay muchas oportunidades para hacer otros modelos, otras formas, otros conceptos. Pero si me preguntas que si vamos a hacer algo más grande, no creo que por el momento haya necesidad. No creo que dentro de la misión de Citroën haga falta ir al segmento D. Obviamente tenemos C5X hoy, pero son ventas muy pequeñas, así que no creo que esto sea una prioridad.

Y luego el segmento A, donde tuvimos el C1, por ejemplo, es un segmento súper pequeño. Y por eso no es tanto una prioridad. Por eso nos concentramos sobre segmento B y segmento C, desde C3 hasta el C5 Aircross.

- ¿Esto significa que dentro de las empresas del grupo Citroën está quizá más enfocada al volumen de ventas o a qué clientes se dirigiría como marca?

Bueno, somos una marca popular y accesible. Esto es nuestro papel. O sea que no voy a ir a Premium, no voy a ir a coches más grandes. No olvidemos que hace más de 10 años la empresa decidió separar DS de Citroën. Es una realidad y no lo cuestionamos. O sea que hay una misión para Citroën, que es una marca de volumen, que es de hacer la movilidad accesible, incluido la movilidad eléctrica, y es lo que tenemos que hacer sí o sí.

- Y en ese papel ¿Qué os diferencia de Opel?

Bueno, Opel está en el posicionamiento de las marcas. Hay Fiat y Citroën que están en lo que llamamos el «core mainstream», o sea que el corazón del «mainstream» y después tenemos a Opel y Peugeot en el «upper mainstream», o sea que autos más tecnológicos, un precio un poco más alto. Y es lo que necesitamos defender como posicionamiento para que no haya mucho solapamiento en el posicionamiento de la marca. Ahora puedo entender que hay cuestionamiento porque Opel tiene el Frontera, que es un coche que tiene la misma base que el C3 Aircross, pero hay muchos otros coches que tienen la misma base, así que lo que necesitamos asegurar es que mantengamos nuestro posicionamiento de marca.

Por ejemplo, el Frontera no tiene una versión de gasolina que nosotros tenemos, el modelo de Opel empieza con la versión híbrida y por eso tiene e un posicionamiento un poco distinto del C3 Aircross.