leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo EFE

Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano

ABC

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:45

Este verano ha dejado una imagen insólita en las carreteras españolas: en cuatro jornadas no se registró ninguna víctima mortal en siniestros de tráfico. En concreto, el 14, 16 y 28 de julio y el 25 de agosto, las estadísticas marcaron cero fallecidos, un hito que en la serie histórica solo se ha repetido en cinco ocasiones.

La Dirección General de Tráfico subraya la importancia de este dato, ya que contrasta con la elevada movilidad registrada en estos meses, cuando se superaron los 100 millones de desplazamientos de largo recorrido. «Es un dato esperanzador, pero que no debe llevar a la confianza excesiva», recordó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al presentar el balance provisional del verano.

Los días sin víctimas mortales conviven, sin embargo, con otros de signo opuesto. El domingo 6 de julio se convirtió en la jornada más trágica del verano, con once fallecidos en distintos accidentes. Y en Sisante (Cuenca), un único siniestro se cobró la vida de cinco personas, un hecho que no se producía desde 2014.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen
  2. 2 Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico
  3. 3 Las telarañas exhiben el abandono de la nueva estación de autobuses de León: «Da una imagen muy mala»
  4. 4 «Aquí no vino ni dios. Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros la Junta»
  5. 5 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  6. 6 La Cultural sorprende con un nuevo fichaje fuera de mercado
  7. 7 ¿Cuánto sabes de los ríos de León?
  8. 8 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines
  9. 9 Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6
  10. 10 Puente desoye la terminal de carga en el Aeropuerto de León y piden su debate en el Congreso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano

Los cuatro días sin ningún muerto en carretera de este verano