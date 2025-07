Verano «tranquilo» en el Hospital de León: sólo se prevén cerrar 27 camas

Dani González León Lunes, 14 de julio 2025, 08:17 Comenta Compartir

El verano suele ser una época complicada en el Hospital de León con una reorganización de espacios a causa del menor número de personal disponible, fruto de los períodos vacacionales. Pero, sin embargo, en el estío de 2025 no se prevén enormes dificultades.

La previsión que manejan los sindicatos sanitarios en León es que este verano tan sólo estén cerradas 27 camas, todas ellas en el Hospital del Monte San Isidro. «Este año, después de los distintos procesos de estabilización, la situación no es del todo mala», expone a leonoticias Marcelino Candelero, del sindicato CSIF.

Estas 27 camas cerradas están ubicadas en el ala derecha de la tercera planta del Hospital del Monte San Isidro y su clausura no está motivada por la falta de personal, si no por las condiciones de climatización: «Es un edificio antiguo y, en esa planta, aún no se han instalado sistemase de climatización, aunque desde Sanidad nos aseguran que se está trabajando en ello».

Es por ello que se prevé un verano «tranquilo» en este aspecto, señalan desde CSIF, que confían en que la situación no empeore con el paso de las semanas y se puedan dar unos meses estivales sin una sobrecargada desmedida de trabajo para los profesionales sanitarios del ámbito del Hospital de León.

Desde el propio complejo asistencial sostienen que el plan de reorganización para el verano está «funcionando» en estos primeros días, asumiendo el inicio de los meses estivales «sin ningún tipo de problema».

Problemas en la Atención Primaria

Más dificultades está ahabiendo, según señala Candelero, en la Atención Primaria, especialmente en el medio rural, donde ya se encuentran con plantillas, en muchos casos, «ajustadas» y que en verano se topan con una tormenta perfecta: aumento de población debido a los veraneantes a la par que un menor número de profesionales a causa de las vacaciones.

En estos puntos, señala el representanten de CSIF, se está comenzando a dar problemas por esas carencias de personal, aunque no se está llegando al extremo de tener que suspender consultas.

«Hay una importante sobrecarga de trabajo y, en especial, de guardias, con algunos compañeros teniendo que doblar el número de guardias que realizan durante estos meses», explica Candelero, que expone que los problemás más notorios se han dado en la comarca de Sahagún: apenas cuentan con tres médicos para cubrir toda esta Zona Básica de Salud, en la que alcanzan una quincena de municipios.

