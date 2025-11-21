UPL interroga a la consejería de Sanidad por sus constantes incumplimientos: sin abonar noches ni festivos trabajados La formación leonesista advierte que el propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró que empezaría a pagarlos desde el 1 de enero de 2024

Leonoticias León Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

Unión del Pueblo Leonés (UPL) registró en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas dirigida a la consejería de Sanidad por sus constantes incumplimientos y por seguir sin abonar las retribuciones por noches y festivos trabajados por los profesionales. Todo ello, a pesar de que el propio consejero del área, Alejandro Vázquez, aseguró en 2023 que comenzarían a abonar estos pagos desde el 1 de enero de 2024.

Bien es cierto que lo hizo en un momento en el que celadores del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del centro de salud de Astorga mantuvieron un encierro y una huelga de hambre al considerar «un robo de derechos que la justicia permite». Ante esta situación, el propio Vázquez lo zanjó con un «Pacta sunt servanda» que sigue sin llevar a efecto y que lleva a la formación leonesista a preguntarle «si cumplirá con su palabra y con el acuerdo al que llegaron con los sanitarios antes de que finalice esta legislatura».

Una muestra más «de la desidia y la negligencia» de los dirigentes de la consejería de Sanidad que más de dos años después de su anuncio sigue sin cumplir con el compromiso adquirido por la institución autonómica. De este modo, desde UPL se dirigen a la Junta para conocer en qué momento piensa llevar a efecto los acuerdos alcanzados el pasado 20 de mayo de 2023 para abandonar la huelga en cuanto a que no percibían las retribuciones por noches y festivos trabajados.

Una muestra más de «la falta de compromiso» con la sanidad por parte del PP que dirige esta área en la Junta y que se muestra «de espaldas» de los derechos laborales de los profesionales de la sanidad pública y de la propia sanidad pública. Por todo ello, nos preguntamos por qué la Junta de Castilla y León sigue sin cumplir con el compromiso adquirido por Vázquez y le exigimos que lo lleve a efecto a la mayor brevedad posible.