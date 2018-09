Los trabajadores de Feve llaman a todo León a luchar por mantener «un servicio esencial» tras siete años de «desidia política» Representantes laborales de Feve durante la rueda de prensa de este lunes. Los sindicatos han organizado una manifestación para este miércoles que esperan que sea «multitudinaria» porque «no es una concentración laboral, si no por el futuro de esta provincia tan castigada» DANI GONZÁLEZ León Lunes, 17 septiembre 2018, 12:32

El hartazgo de los trabajadores de Feve ha alcanzado su tope. Los sindicatos han convocado una manifestación para este miércoles (19:00 horas) que partirá desde la Plaza San Marcelo para mantener «un servicio público esencial» como la vía estrecha, para lo que piden a todo León que participe: «no es una manifestación de ámbito laboral, es una manifestación de la ciudadanía porque el futuro de León es muy oscuro».

Esta concentración coincide con los siete años de paro de las obras de Feve. En este periodo de tiempo han presenciado una «enorme desidia política» y sólo han escuchado «excusas»: «la última es el reglamento de circulación para peatones y trenes-tranvía que lleva 15 meses en proceso». «Cuando el corta y pega puede beneficiar al ciudadano, ya que se puede utilizar el reglamento de Alicante, no se utiliza. Solo sirve para engordar currículums», lamenta Santos Jiménez, secretario del comité de Adif.

Por ello y por todas las deficiencias del servicio, «que son una constante y uno una excepción», los sindicatos piden a todo León salir a la calle para defender un servicio público «de 125 años» que es «vital» para la movilidad de la montaña oriental leonesa.

Manifestación en defensa de Feve Fecha y hora Miércoles 19 de septiembre. 19:00 horas Lugar de partida Plaza de San Marcelo RECORRIDO Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de La Inmaculada, Subdelegación del Gobierno, Calle Roa de la Vega, Avenida del Suero de Quiñones, Estación de Feve de Matallana LUGAR Y HORA DE FINALIZACIÓN Estación de Feve de Matallana. 20:30 horas

«Después de siete años de obra, no hay visos de solución. El plazo de ejecución era de 18 meses, todavía no se ha terminado», señala Jiménez, que recuerda que había un plan, con trenes comprados, para la Feve leonesa que con la entrada en el Gobierno del PP se cambió. «No había ningún pero en su día, pero ahora nos hemos quedado sin servicio porque todo se ha quedado paralizado, así que ahora no vengan a tomarnos el pelo con propuestas en el Congreso», añaden.

Destacan que debe salir todo León porque la provincia «ya no tiene nada» y consideran que «es la hora de mostrar la indignación de un León que se está quedando sin futuro». Por ello, distintas organizaciones ya han anunciado que asistirán a esta concentración, entre ellos los trabajadores de Vestas.

El objetivo de dicha manifestación es «no ir peor». «Queremos mantener lo que tenemos lo antes posible. Que el servicio funcione, porque nos da hasta vergüenza escuchar las incidencias que cada día se dan, como que un tren no pueda completar su recorrido porque no hay personal para echarle gasóil», asegura Amador José Hernández, miembro del comité. «No es un lujo, es una herramienta más», señalan.

Por todo ello, creen que es la hora de explotar, de mostrar su indignación, de clamar un 'basta ya'. Feve ha ido en caída libre en la provincia desde hace siete años, efeméride que se cumple este miércoles, y por ello, los sindicatos piden a todos salir a la calle porque es una muestra más del «daño que se está haciendo a esta provincia cada día, aunque esperemos que no sea deliberado».