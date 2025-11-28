Un total de 88 entidades se darán cita en la Expojoven del Palacio de Exposiciones El alcalde de León, José Antonio Diez, participará en el acto de inauguración en el que también se reconocerá la labor de las asociaciones pioneras que participaron en la primera edición

Viernes, 28 de noviembre 2025

Ya está todo listo para celebrar una nueva edición de la feria del asociacionismo juvenil, Expojoven, y ya va 35. La mayor feria juvenil del norte de España abrirá mañana, 29 de noviembre, sus puestas a partir de las 10:00 horas con un acto inaugural presidido por el alcalde, José Antonio Diez, y en el que también participará la concejala de Juventud, Vera López, junto a otras autoridades.

Allí se citarán 88 entidades participantes, se llevarán a cabo cuatro presentaciones y se celebrarán cinco ferias temáticas. Las asociaciones juveniles de la ciudad son protagonistas de este evento que contará con una completa programación durante toda la jornada. Habrá talleres, exposiciones, muestras artísticas, proyecciones y conciertos.

Reconocimientos

Tras el acto de inauguración está prevista la entrega de los reconocimientos a las asociaciones pioneras que participaron en la primera Expojoven y que 35 año después siguen en activo. Las entidades que recibirán este reconocimiento son: Cruz Roja Juventud; A.J Enróllate, Centro Juvenil Don Bosco, Scouts León MSC, Nuevas Generaciones, Juventudes Socialistas, Hermandad de Donantes de Sangre y Departamento Juventud UGT.

También se procederá a realizar el encendido del árbol de Navidad que amenizará la Coral Ordoño II y las actuaciones de grupos de la escuela municipal de música.

Espacio digital

Un año más vuelve esta propuesta novedosa dentro de Expojoven que está especialmente adaptada a las características que tiene el evento y el rango de edad al que está dirigido.

En ella se combinan los puestos de juego y videojuegos más demandados, haciendo que haya una gran variedad y con varios puestos de partidas cortas para favorecer una mayor rotación.

Una Zona Gamer para disfrutar con la más novedosa plataforma de juego de PlayStation con su versión PlayStation 5 y el EA Sports FC 26

Tradicional corro de aluches ¿Hay quién luche?

La Federación de Lucha Leonesa organiza por tercer año un corro de aluches en Expojoven con el fin de difundir este deporte entre los jóvenes. Un narrador irá comentando las diferentes llaves y técnicas mientras compiten seis jóvenes luchadores y luchadoras. Y no dice el refrán que no hay dos sin tres. Así que este año volverá a haber lucha leonesa, pero con una pequeña competición por el premio León joven de lucha leonesa.

Muchas novedades

Las ExpOriencias: Tras el éxito del año anterior este año se plantea una Expojoven de ExpOriencias divididas en varios bloques: experiencias tecnológicas, experiencias deportivas y saludables, experiencias de belleza y bienestar experiencias enogastronómicas y talleres experienciales enogastronómicos.

Aquí los jóvenes podrán pasar un rato entretenido aprendiendo de cocina, gastronomía y cultura gastronómicas en un ambiente distendido.

Talleres

En este Laboratorio de ideas se procederá a la creación de canciones RAP: Un viaje creativo donde los participantes transforman ideas como igualdad, ecología o bullying en una canción original. Guiados por Abram, idearán, escribirán y grabarán su tema en estudio. Un espacio para expresarse, crear y lanzar un mensaje poderoso a la sociedad, acompañados por uno de los mejores letristas con mensaje constructivo.

Taller de Vídeo podcast: Uno de los talleres más demandados por la juventud actual. Guiados por un locutor experto: los jóvenes crean su propio videopodcast desde cero: diseñan el set, estructuran el programa, modulan su voz y se expresan con libertad frente a cámara. Basado en ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), potencia la creatividad, la comunicación y las habilidades digitales, culminando con un videopodcast editado listo para compartir.

Laboratorio de cortos urbanos: Una experiencia audiovisual donde los jóvenes cuentan historias inspiradas en su realidad. A través de la escritura, la actuación, la grabación y la edición, crean un cortometraje urbano con apoyo profesional. Basado en ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), combina creatividad, trabajo en equipo y herramientas digitales, culminando con la entrega de un cortometraje finalizado.

Laboratorio de IA con Smartphone: Un profesional te guiará en técnicas de enfoque, composición y captura para que saques el máximo partido a tu móvil. Aprenderás también a editar tus fotos y darles tu toque personal antes de compartirlas. Captura lugares emblemáticos y detalles urbanos de tu bella población.

Taller de creación de contenido Expojoven 25: Las redes sociales son hoy un escenario clave para comunicar ideas, emociones y futuro profesional. En este taller, los jóvenes aprenden a crear contenido auténtico y atractivo: estructurar ideas, hablar a cámara, usar luz y sonido, editar vídeos y comunicar con intención. Guiados por creadores con experiencia, desarrollan habilidades digitales y creativas aplicables a cualquier red o proyecto personal.

CustomizArte: En este taller los participantes aprenderán técnicas sencillas y originales para transformar prendas usadas: en piezas únicas: pintura textil, parches, cortes, estampados y más. Además de estimular la autoexpresión y el estilo personal, se fomentarán valores como la sostenibilidad, el reciclaje y el consumo responsable.

Taller manga e ilustración: En este taller creativo, niños y jóvenes aprenden las técnicas fundamentales del dibujo manga: proporciones, expresiones, diseño de personajes y más. Guiados por un ilustrador profesional, cada participante dará forma a sus propias creaciones, inspirándose en personajes favoritos o inventando los suyos. Una experiencia artística, educativa y divertida que estimula la imaginación, el desarrollo personal y la autoestima.

Taller Eco Arte: Un espacio creativo donde los jóvenes aprenden a transformar materiales reciclados en obras de arte: únicas. Pintura, escultura, collage y manualidades se combinan para desarrollar la imaginación mientras se fomenta la conciencia ambiental. Los participantes descubrirán que la creatividad y la sostenibilidad pueden ir de la mano, dando nueva vida a objetos cotidianos.

Mural Expojoven grafiti en lona: Una experiencia completa de iniciación al grafiti, donde los participantes conocerán su historia, estilos, técnicas de bocetaje y participarán en la creación de un mural colectivo. Guiados por un artista profesional la actividad culminará con un mural que transmita un mensaje constructivo, igualitario y positivo para toda la ciudadanía.

Local Héroes

Desde Monoloco se ha lanzado la propuesta Local Héroes, una iniciativa creada para descubrir a los DJs emergentes más destacados de la provincia y darles un escenario real donde demostrar su talento. Tras el cierre de inscripciones, Monoloco seleccionará a cuatro finalistas que actuarán en directo dentro de la programación de ExpoJoven León, con sesiones de 25 minutos cada uno.

Electrónica en tus manos

CONECTA-E: la electrónica en tus manos es un proyecto innovador en el que los alumnos/as del ciclo de Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones del IES Giner de los Ríos se

convierten en mentores y divulgadores realizando un taller y enseñando a jóvenes a descubrir, experimentar y disfrutar de la electrónica desde un enfoque práctico, participativo y cercano.

Concierto de Laaza

Voz quebrada pero firme, mirada magnética y un lenguaje corporal que no pide permiso: Laaza se sitúa fuera del molde, y precisamente por eso, brilla con fuerza propia. Su universo sonoro bebe del pop alternativo, la jota y de la electrónica minimalista… pero no se casa con ningún género. La suya es una estética mutante, en constante construcción, como ella misma. Será a las 19:15 horas-

Festival de Cortometrajes ExpoJoven

Dentro de Expojoven, el Ayuntamiento de León presenta la primera edición del Festival de Cortometrajes ExpoJoven.

León, un nuevo espacio cultural creado para impulsar el talento audiovisual emergente. Dentro de este festival nace la categoría especial Made in León, destinada a proyectos que mantengan alguna relación con la ciudad o la provincia.

Los cortos finalistas de esta categoría se proyectarán durante ExpoJoven en espacios especialmente diseñados para el visionado y los coloquios, ofreciendo a jóvenes creadores la oportunidad de compartir sus obras y conversar directamente con el público.

El festival otorgará tres premios principales: Mejor Cortometraje; Mejor Dirección y Mejor Guion. La entrega de galardones tendrá lugar en la gala de clausura, el 29 de noviembre a las 21:00 horas en un acto que nace ya como el momento más esperado del festival.

Tras la entrega de premios del festival -mejor guion, mejor dirección y mejor cortometraje- se proyectará el corto 'Semillas de Kivu' de Néstor López, galardonado con el Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental, a cuyo término tendrá lugar un coloquio con el director.

Asimismo, Néstor López recibirá un reconocimiento de honor por su aportación al cine y a la cultura juvenil, otorgado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León.